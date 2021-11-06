بلماضي يكشف عن قائمة اللاعبين المعنيين بمواجهتي جيبوتي وبوركينافاسو

كشف الناخب الوطني جمال بلماضي، عن قائمة اللاعبين المعنيين بالتربص التحضيري، تحسبا لمباراتي جيبوتي وبوركينافاسو، لحساب الجولتين الخامسة و السادسة من تصفيات مونديال قطر2022 .

وضمت القائمة 25 لاعبا، وعرفت استدعاء الحارس مصطفى زغبة من نادي ضمك، مع عودة آدم وناس الذي غاب عن التربص السابق بسبب الإصابة.

كما سجل اللاعب فريد بولاية عودته إلى صفوف “الخضر”، بعد أن غاب بدوره عن التربص السابق.

وجدّد بلماضي الثقة في عمورة و آدم زرقان، في وقت غاب فيه كبال عن القائمة.

وعرفت القائمة غياب هشام بوداوي لاعب نيس الفرنسي، والمدافع محمد فارس، بالإضافة إلى بن عيادة.

وينشط الناخب الوطني جمال بلماضي، صبيحة الأحد، ندوة صحفية بالمركز التقني في سيدي موسى، للحديث عن القائمة، ومباراتي جيبوتي وبوركينافاسو.

ويشرع المنتخب الوطني بداية من الاثنين في التحضير بالقاهرة، تحسبا لمباراة الجولة الخامسة المرتقبة يوم12 نوفمبر الجاري،أمام جيبوتي بملعب القاهرة الدولي.

وتعود بعثة المنتخب الوطني إلى الجزائر مباشرة بعد لقاء جيبوتي، للإستعداد لمباراة بوركينافاسو، لحساب الجولة الأخيرة، والمبرمجة في ملعب تشاكر بالبليدة يوم16 نوفمبر الجاري.