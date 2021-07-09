بلمهدي: حملة التلقيح ضد وباء كورونا ستعمم على مساجد الولايات  

رد على المطالبين بالعودة إلى الصلاة دون تباعد

كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، أنه سيتم مستقبلا تعميم حملة التلقيح عبر مساجد الولايات بعد تجربة العملية في العاصمة.

وأوضح بلمهدي، الجمعة، في حديث لإذاعة سطيف أن مصالحه وضعت مساجد العاصمة تحت تصرف وزارة الصحة لإطلاق حملة التلقيح وستعمم العملية لاحقا لتشمل باقي مساجد الجمهورية بعد نجاح البروتوكول الصحي في المساجد.

وقال بلمهدي أنه وبالتزامن مع عملية التلقيح تم إطلاق حملات تحسيسية على مستوى المساجد والمراكز الثقافية التابعة لوزارة الشؤون الدينية للحديث عن أهمية التلقيح.

وأوضح وزير الشؤون الدينية أن البيان الأخير للجنة الفتوى كان واضحا أكد على وجوب الالتزام بتدابير الوقاية وحرمة إيذاء الناس وتعمد إصابتهم.

وخاطب وزير الشؤون الدينية المطالبين بالعودة إلى الصلاة دون تباعد قائلا “لا يجب أبدا أن نسمع لكل من يقول علينا العودة الى الصلاة في المساجد دون تباعد، الصلاة لا تتم إلا بالتباعد و الإلتزام”.

ونبه بلمهدي، إلى ضرورة الحفاظ على البروتوكول الصحي ونجاحه داخل المساجد وقال أن التقارير التي تصل يوميا عن احترام التدابير مشرفة باستثناء بعض الاختلالات.

وأوضح بلمهدي أن بعض المواطنين يطلبون منا العودة الى الحياة الطبيعية وفتح المساجد بالأقسام والهياكل، وهذا غير ممكن حاليا.

وزارة الشؤون الدينية: حملة للتلقيح ضد وباء كورونا بعد صلاة الجمعة

قررت مديرية الشؤون الدينية والأوقاف للجزائر العاصمة، إطلاق حملة للتلقيح ضد وباء كورونا على مستوى 13 مسجد العاصمة.

وستكون العملية التي أطلقتها مديرية الشؤون الدينية، بعد صلاة الجمعة، حسب بيان الوزارة وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة.

وجاء في بيان الوزارة “في إطار الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا، تم التنسيق بين كل من مديرية الشؤون الدينية والأوقاف ومديرية الصحة والسكان لولاية الجزائر العاصمة، للقيام بعملية تلقيح بعد صلاة الجمعة ليوم 09 جويلية 2021 بالمساجد التالية”:

1-جامع كتشاوة بساحة الشهداء

2-الجامع الكبير، بساحة الشهداء

3-الجامع الجديد بساحة الشهداء

4-جامع بتشين بساحة الشهداء

5-مسجد الشيخ محمد كتو ببلدية الدار البيضاء

6-مسجد العربي خالد ببلدية هراوة

7-مسجد الإمام مالك ببلدية أولاد شبل

8-مسجد أبي ذر الغفاري ببلدية عين البنيان

9-مسجد التقوى ببلدية الشراقة

10-مسجد عمر بن الخطاب ببلدية زرالدة

11-مسجد الأرقم بن أبي الأرقم حي شوفالي ببلدية دالي إبراهيم

12-مسجد أبي حامد الغزالي ببلدية الحمامات

13-مسجد الخلفاء الراشدين ببلدية أولاد فايت

لذا ندعو المواطنين التوجه لهذه المساجد لتلقي لقاح كورونا بعد صلاة الجمعة مباشرة مع مراعاة الإجراءات الوقائية من انتشار فيروس كورونا.