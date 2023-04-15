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الجزائر

بلمهدي يفتتح مسابقة جائزة الجزائر لحفظ القرآن ولإحياء التراث الإسلامي

الشروق أونلاين
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بلمهدي يفتتح مسابقة جائزة الجزائر لحفظ القرآن ولإحياء التراث الإسلامي
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أشرف وزير الشؤون الدينية، يوسف بلمهدي، السبت، على إفتتاح فعاليات جائزة الجزائر لحفظ القرآن ولإحياء التراث الإسلامي.

وفي كلمة له خلال مراسم الإفتتاح بدار الإمام، قال بلمهيدي إنه “قد ترسخ في خُلد هذه الأمة ووجدانها شعور عميق بالتمسك بهويتها ومرجعيتها الدينية الوطنية”.

واعتبر أن هذه المرجعية كانت “ملاذها حين أراد الغاصبون طمسها وحصنها حين تكالب أعداؤها لتشويه تاريخها”.

وتابع “لقد انتصرت الأمة الجزائرية في معركة وجودها بفضل القرآن الكريم الذي حمى عقيدتها ولسانها وانتمائها لهذا الوطن”.

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