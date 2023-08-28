بلمهدي يُكرّم  المتوجتين في المسابقتين الدوليتين لحفظ القرآن الكريم  

كرم وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، المتوجتين في المسابقتين الدوليتين لحفظ القرآن الكريم وتجويده التي احتضنتهما دولتي ماليزيا وإيران.

وأكد الوزير أن تتويج شيماء أنفال تباني بالمرتبة الأولى في مسابقة ماليزيا التي شاركت فيها أكثر من 50 دولة ونسرين خالدي بالمرتبة الثالثة في مسابقة طهران التي عرفت هي أيضا مشاركة أكثر من 80 دولة، هو “ثمار جهود منظومة تعليم القرآن بالجزائر التي تسعى دوما إلى خدمة القرآن الكريم دولة وشعبا”

وأشار الوزير إلى أن الجزائر حاضرة، هذه الأيام، في عدة مسابقات دولية لحفظ القرآن عبر مشاركتها بالعديد من المترشحين في مسابقات دولية تجري في كرواتيا، الكويت والمملكة العربية السعودية.