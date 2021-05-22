بلوزداد والمولودية خارج سباق رابطة أبطال إفريقيا

الدور ربع النهائي

ودّع فريقا شباب بلوزداد ومولودية الجزائر مساء السبت منافسة رابطة أبطال إفريقيا، من الدور ربع النهائي.

وخسر شباب بلوزداد بِواقع ركلات الترجيح (2-3) أمام المضيف الترجي التونسي، بعد أن انتهت المباراة في وقتها الأصلي بِخسارة مُمثّل الكرة الجزائرية بـ (0-2). في مباراة لُعبت لِحساب إياب ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا، تحت إدارة حكم الساحة الغامبي بكاري غاساما. عِلما أن الشباب كان قد فاز بِميدانه ذهابا بِثنائية نظيفة.

وشارك ثلاثة لاعبين جزائريين في صفوف الترجي التونسي، وهم: المدافعان عبد القادر بدران وإلياس شتي ومتوسط الميدان رؤوف بن غيث.

وإذا كان بدران قد لعب أساسيا، فإن شتي وبن غيث دخلا إلى أرضية الميدان بديلَين في الدقيقة الـ 53.

وتمكّن رؤوف بن غيث من تسجيل أوّل هدف للترجي في الدقيقة الـ 68، كما نجح في توقيع هدف آخر خلال سلسلة ركلات الترجيح.

وأهدر ثلاثة لاعبين من شباب بلوزداد ركلات الجزاء، وهم: صانع الألعاب أمير سعيود ومتوسط الميدان عادل جرار والمدافع شمس الدين نساخ. بينما تصدّى زميلهم حارس المرمى توفيق موساوي لِركلة جزاء واحدة.

وفي مباراة أخرى، خسر فريق مولودية الجزائر بِنتيجة (0-1) أمام المضيف نادي الوداد البيضاوي المغربي. تحت إدارة حكم الساحة البوتسواني جوشوا بوندو. مع الإشارة إلى أن “العميد” كان قد تعادل بِميدانه ذهابا وبِنتيجة (1-1).

وطرد الحكم حارس المرمى أحمد بوطاقة حامي عرين مولودية الجزائر في الوقت بدل الضائع (90+4) لِجمعه بطاقتَين صفراوَين. وحينها كان فريقه مُتخلّفا في النتيجة بـ (0-1).

وتشكّل جدول نصف نهائي رابطة أبطال إفريقيا، كالتالي، مع تنظيم مقابلتَي الذهاب بِملعبَي الفريقَين المذكورَين أوّلا:

الترجي التونسي – الأهلي المصري

الوداد البيضاوي المغربي – كايزر تشيفز الجنوب إفريقي

وتُجرى مقابلتا الذهاب ما بين الـ 18 والـ 19 من جوان المقبل، وتُلعب مواجهتا العودة في الـ 25 والـ 26 من الشهر ذاته.