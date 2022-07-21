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رياضة

بلوزداد يجلب لاعبا دوليا كاميرونيا ويُعسكر في تونس

علي بهلولي
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بلوزداد يجلب لاعبا دوليا كاميرونيا ويُعسكر في تونس
ح.م
اللاعب الكاميروني "جوفو" رفقة رئيس نادي شباب بلوزداد محمد بن الحاج.

أعلنت إدارة نادي شباب بلوزداد، الخميس، عن انتداب لاعب دولي كاميروني شاب في منصب مهاجم.

ويتعلّق الأمر بِاللاعب ليونيل وامبا جوفو (19 سنة)، الذي أمضى عقدا مدّته ثلاثة مواسم من الآن.

وسبق للاعب ليونيل وامبا جوفو أن ارتدى زيّ منتخب بلاده الكاميرون، لِفئة الأشبال (أقلّ من 17 سنة).

في سياق آخر، شدّ لاعبو فريق شباب بلوزداد مساء الخميس، الرّحال جوّا نحو تونس. لِإقامة معسكر إعداديّ هناك.

وتدوم المحطّة التحضيرية لِرجال المدرب الجديد نبيل الكوكي، ثلاثة أسابيع.

وتنتظر شباب بلوزداد في الموسم الجديد استحقاقات كبيرة: البطولة الوطنية والدّفاع عن لقبه المُكتسب في النسخ الثلاث الماضية، ورابطة أبطال إفريقيا، والكأس الممتازة (أمام شبيبة القبائل في الفاتح من نوفمبر المقبل)، وكأس الجمهورية المنافسة التي قد تعود بعد تجميدها اضطراريا في الطبعات الثلاث الماضية، بِسبب الظرف الصحّي وكثافة الأجندة.

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