بلوزداد يرتقي إلى المركز الثاني

قفز شباب بلوزداد في ساعة متأخّرة من سهرة الخميس، إلى المركز الثاني في لائحة ترتيب بطولة القسم الوطني الأوّل لِكرة القدم.

وفاز الشباب بِنتيجة (2-1) على الزّائر وفاق سطيف، في مباراة لِحساب الجولة الـ 22 من عمر البطولة الوطنية.

واحتضن ملعب “5 جويلية 1962” أطوار هذه المواجهة، تحت إدارة حكم السّاحة يحي دهار.

وسجّل هدفَي شباب بلوزداد كلّ من المهاجمَين: الكاميروني ليونيل وامبا من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 52، ومحمد بلخير بعد دقيقة من ذلك. بينما أمضى توقيع وفاق سطيف لاعب الخطّ الأمامي محمد بن شوشة، من ركلة جزاء أيضا لكن في الوقت بدل الضّائع د90+4.

وإذا كان بلخير قد افتتح عدّاد التهديف، فإن وامبا رفع غلّته إلى 9 أهداف، مُقابل هدفَين لِبن شوشة.

وطرد الحكمُ مدافعَ شباب بلوزداد سفيان بوشار في الوقت بدل الضّائع د90+2.

وحصد أبناء “العقيبة” ثالث انتصار لهم على التوالي، في البطولة وكأس الجمهورية. بينما عجز “النّسر الأسود” عن تذوّق حلاوة الفوز لِثالث مرّة تواليا.

وتُجرى باقي لقاءات الجولة ما بين الجمعة والسبت المقبل، بينما تأجّلت مباراة اتحاد العاصمة والمُضيّف فريق مولودية وهران إلى تاريخ لاحق، بِسبب انشغال النادي العاصمي بِمنافسة كأس “الكاف”.

وبات شباب بلوزداد يحوز 38 نقطة في المركز الثاني، مُتخلّفا عن الرّائد فريق مولودية الجزائر بِفارق 11 نقطة. ويشغل وفاق سطيف الرّتبة الـ 5 بِرصيد 34 نقطة.

ولعب الوفاق كلّ لقاءات البطولة وعددها 22 مواجهة، بينما تنقص الشباب مقابلتان متأخّرتان، نظير لقاء واحد للمولودية.