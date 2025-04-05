بلوزداد يعود لِمُزاحمة المولودية في أعلى الترتيب

عاد فريق شباب بلوزداد مساء السبت، لِيُشدّد الخناق على متصدّر لائحة ترتيب البطولة الوطنية نادي مولودية الجزائر.

وفاز الشباب برباعية نظيفة على الزائر نجم مقرة، لِحساب الجولة الـ 21 من عمر البطولة الوطنية. فاستعاد المركز الثاني في لائحة الترتيب، وبات لا يبتعد سوى بأربع نقاط عن الرائد فريق مولودية الجزائر.

وبِالمقابل، عجز نجم مقرة عن تذوق حلاوة الفوز في المباراة العاشرة له تواليا، لِحساب البطولة الوطنية.

واحتضن ملعب “5 جويلية 1962” أطوار هذه المواجهة بِمدرجات شاغرة، بِسبب العقوبة المسلّطة على الشباب.

واستمرّ فريق مولودية البيّض في تحقيق النتائج الإيجابية، وكان الجار نادي شبيبة الساورة آخر ضحاياه، لمّا فاز عليه بِهدف لِصفر.

ولم تنهزم مولودية البيّض في المواجهة رقم “11” تواليا، سواء في البطولة أو كأس الجمهورية.

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