بلوزداد يُؤكّد أحقيته بِاللّقب والوفاق يُطارد بِلا هوادة

اقترب فريق شباب بلوزداد كثيرا سهرة الإثنين، من الاحتفاظ بِلقب بطولة القسم الوطني الأوّل لِكرة القدم. قبل ثلاث جولات عن إسدال الستار.

وأبعد الرائد شباب بلوزداد أحد أقوى مُطاردَيه في سباق اللقب، لمّا تعادل مع المضيف شبيبة الساورة بِبشار، لِحساب الجولة الـ 35 من عمر المنافسة. بينما مازال الوصيف وفاق سطيف يحتفظ بِالأمل في حصد الغلّة ذاتها، لمّا انتصر بِميدانه على اتحاد بسكرة. ولو أن حلم “النسر الأسود” في حيازة لقب البطولة الوطنية يصعب تجسيده.

وتألّق اللاعبان: عبد المؤمن جابو متوسط ميدان هجوم وفاق سطيف، وعبد الحق عبد الحفيظ لاعب الخط الأمامي لِمولودية الجزائر، بِتسجيل كلّ واحد منهما ثنائية. فرفع جابو غلّته إلى 3 أهداف، وبات عبد الحفيظ يحوز رصيد 7 توقيعات.

ويتصدّر لائحة الهدّافين المهاجم بلال مسعودي من شبيبة الساورة، بِرصيد 19 هدفا. يليه في المركز الثاني بِمجموع 15 هدفا كلّ من: محمد الأمين عمورة لاعب الخط الأمامي لِوفاق سطيف، وأمير سعيود متوسط ميدان هجوم شباب بلوزداد.

وفي أسفل الجدول، بدا وأن اتحاد سيدي بلعباس وجمعية الشلف قد يُرافقان شبيبة سكيكدة وأهلي البرج إلى القسم الثاني، إذا لم ينتفضا في الجولات الثلاث المتبقية.

وطُرد لاعبان بِالبطاقة الحمراء، ينتميان إلى فريقَي شباب بلوزداد ونادي البارادو.

وجاءت نتائج المقابلات بِملاعب الفرق المذكورة أوّلا، على النّحو التالي:

ش.الساورة 1 – ش.بلوزداد 1

و.سطيف 4 – ا.بسكرة 0

ا.العاصمة 2 – ن.البارادو 1

م.وهران 1 – ش.سكيكدة 0

م.الجزائر 3 – أ.البرج 0

ن.حسين داي 2 – ش.قسنطينة 1

ا.سيدي بلعباس2 – س.غليزان 2

أ.عين مليلة 0 – ج.الشلف 0

أ.المدية – ش.القبائل (تُلعب مساء السبت المقبل)

ن.مقرة – و.تلمسان (تُلعب مساء السبت المقبل)

وتشكّل جدول الترتيب على النّحو الآتي:

1- ش.بلوزداد 70ن

2- و.سطيف 65ن

3- ش.الساورة 63ن

4- ا.العاصمة 62ن

5- م.وهران 57ن

6- م.الجزائر 56ن

7- ش.القبائل 55ن (ناقص مقابلتَين)

8- ش.قسنطينة 51ن

9- ن.البارادو 50ن

10- أ.المدية 48ن (ناقص مقابلة)

11- س.غليزان 43ن

12- أ.عين مليلة 41ن

13- ن.حسين داي 40ن

14- ن.مقرة 40ن (ناقص مقابلة)

15- ا.بسكرة 40ن

16- و.تلمسان 39ن (ناقص مقابلة)

17- ج.الشلف 39ن

18- ا.سيدي بلعباس 34ن

19- أ.البرج 21ن

20- ش.سكيكدة 17ن (ناقص مقابلة)