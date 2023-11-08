بمساهمات الجزائريين.. قافلة طبية كبرى لتوريد مستشفى الشفاء بغزة

جهزتها جمعية البركة بالتعاون مع مجمع الشروق ومجموعة حفدة أعلام الجزائر

أنهت جمعية البركة الجزائرية بالشراكة مع مجمع الشروق ومجموعة حفدة أعلام الجزائر التجهيزات الأولية للقافلة الطبية الكبرى التي ستورد مستشفى الشفاء بغزة.

وكان مجمع الشروق للإعلام والنشر قد أطلق حملة كبيرة للتبرع من أجل مساعدة أبناء غزة في ظل الأوضاع المزرية التي يعيشها القطاع جراء القصف الصهيوني المتواصل عليه والذي طال حتى المرضى في المستشفيات.

وبالتعاون مع جمعية البركة التي أطلقت منذ بداية عملية طوفان الأقصى حملة الوعد المفعول، ومجموعة حفدة أعلام الجزائر، تم تجهيز قافلة أولية من 3 شاحنات بمعدات تكلفتها كبيرة جدا يحتاجها مستشفى الشفاء للتمكن من التكفل بضحايا القصف.

وكان فرع جمعية البركة بغزة قد أعلن، الثلاثاء، عن بدء عملية شراء المستلزمات والمعدات الطبية التي سيورد بها مستشفى الشفاء، في إطار حملة الوعد المفعول المستمرة منذ أزيد شهر.