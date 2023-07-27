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بمشاركة الجزائر.. انطلاق قمة “روسيا – إفريقيا” في بطرسبورغ

الشروق أونلاين
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بمشاركة الجزائر.. انطلاق قمة “روسيا – إفريقيا” في بطرسبورغ
ح.م
جانب من كلمة بوتين خلال افتتاح القمة

انطلقت، اليوم الخميس،في مدينة بطرسبورغ الروسية، النسخة الثانية من قمة “روسيا – إفريقيا” والتي تأتي في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين روسيا والدول الإفريقية والارتقاء بها لمستوى جديد.

وتنعقد القمة يومي 27 و28 جويلية الجاري، حيث يشارك فيها عدد من قادة الدول الإفريقية، من بينهم الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ورئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا.

من جهته، أكد مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، يوري أوشاكوف، مشاركة 49 دولة إفريقية من أصل 54 في القمة، مشيرا إلى أن 17 رئيسا سيحضرون القمة، بالإضافة إلى رؤساء مفوضية الاتحاد الإفريقي والبنك الإفريقي للاستيراد والتصدير.

وفي رسالة ترحيبية للمشاركين في الحدث، شدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على تمسك روسيا بمواصلة تطوير العلاقات مع البلدان الإفريقية والعمل على تحفيز التجارة والاستثمار معها ومساعدتها في مكافحة الفقر.

ويهدف المنتدى لتنويع مجالات التعاون الروسي الإفريقي، وتحديد تطور هذه العلاقات على المدى الطويل، فيما سيتم تنظيم معرض واسع النطاق، وعقد ورشات عمل في إطار المنتدى.

وتشمل فعاليات المنتدى الاقتصادي الإنساني “روسيا – إفريقيا” عدة محاور من أبرزها، الاقتصاد العالمي الجديد، الذي سيركز على توسيع نطاق التعاون بين قطاعي الأعمال الروسي والإفريقي والأمن والعلوم والتكنولوجيا.

وستتضمن الفعاليات جلسات خاصة مرتبطة بالتكنولوجيا النووية والرقمية والقضايا الإنسانية والاجتماعية، ستشمل أنشطة مرتبطة بالتعليم والثقافة والرياضة.

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