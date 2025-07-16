بنفيكا البرتغالي يغري أنيس حاج موسى بعرض خيالي

في محاولة جديدة لإقناعه

جدد نادي بنفيكا البرتغالي تمسّكه بالتعاقد مع المهاجم الدولي الجزائري الواعد، أنيس حاج موسى، من خلال الاستجابة لمطالب وشروط إدارة نادي فيينورد روتردام الهولندي، بتقديم عرض يتجاوز 20 مليون يورو من أجل الظفر بخدماته هذه الصائفة.

ما زال نادي بنفيكا البرتغالي يرفض الاستسلام بخصوص صفقة الدولي الجزائري أنيس حاج موسى نجم نادي فينورد من خلال القيام بمحاولة جديدة لإقناع إدارة النادي الهولندي ببيع لاعبها الجزائري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، خاصة أن “النسور” يرون بأن نجم “الخضر” هو الخليفة المثالي للأرجنتيني أنخيل دي ماريا.

رغبة بنفيكا في التعاقد مع لاعب “الخضر” تصطدم بمشكلتين الأولى متعلقة بمطالب إدارة نادي فيينورد المالية الكبيرة، والثانية تمسك المدرب روبن فان بيرسي بخدماته رغم الانتقادات التي وجهها له مؤخرا بخصوص طريقة لعبه.

رغم ذلك، تؤكد تقارير إعلامية برتغالية وهولندية أن إدارة نادي بنفيكا لم تفقد الأمل في حسم صفقة اللاعب الجزائري المتألق في الدوري الهولندي، وهي مستعدة للاستجابة لشروط نادي فينورد الذي يصر على مبلغ أكبر من 20 مليون يورو.

وكشف موقع “سوكر نيوز” الهولندي بهذا الخصوص: “بنفيكا مستعد لتسديد مبلغ 23 مليون يورو مقابل حاج موسى”، وأضاف: “سبق أن تواصل بنفيكا مع فينورد لضم الجناح الجزائري، لكن عرض الـ15 مليون يورو لم يكن كافيًا لضمان مكانه على طاولة المفاوضات. مع ذلك سيحاول بنفيكا مجددًا بعرض أكثر جاذبية”.

وتابع: “بالطبع، هناك حديث عن مبلغ ثابت قدره 20 مليون يورو، بالإضافة إلى ثلاثة ملايين يورو كحد أقصى كمكافآت”، وهو العرض الذي من شأنه إغراء مسؤولي النادي الهولندي الذين دفعوا مبلغ 3.5 مليون يورو فقط قبل عام من أجل الحصول على خدمات النجم الجزائري، وأكد ذات المصدر: “يرى النادي البرتغالي في الجناح الجزائري البديل الأمثل للنجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا”.

ورغم أن رحيل اللاعب الجزائري عن نادي فينورد بعد عام واحد فقط قد يكون قرارا متسرعا بعض الشيء، لكن فرصة اللعب مع نادي بنفيكا البرتغالي تعد فرصة لا ترفض، خاصة في ظل تنافس “النسور” الدائم على لقب الدوري ومشاركتهم المنتظمة في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

يذكر، أن الجناح الجزائري البالغ من العمر 23 عاما خطف الأنظار الموسم الماضي مع نادي فينورد في أول تجربة له في المستوى العالي بعد سنوات قضاها مع الأندية الصغيرة في الدرجات الدنيا.

وشارك الجناح الموهوب في 43 مباراة بمختلف المسابقات الموسم الماضي مع نادي فينورد، سجل 11 هدفا وقدم خمس تمريرات حاسمة، كما ترك بصمة فنية في الدوري الهولندي ومسابقة دوري أبطال أوروبا، ما جعله محور اهتمام العديد من الأندية الأوروبية.