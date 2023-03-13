بنك الجزائر: 3 خطوات لاستبدال الأوراق النقدية التالفة

يتساءل الكثير من الأشخاص عن كيفية التخلص من الأوراق النقدية التالفة، الأمر الذي جعل بنك الجزائر يكشف عن امكانية استبدال هذه الأخيرة بأوراق جديدة

وعبر موقعه الرسمي، اعتبر بنك الجزائر أن الأوراق النقدية التالفة أو المشوهة هي أوراق نقدية تعرضت لأشكال من التدهور مثل الماء أو الحريق أو التعامل غير السليم، مما يجعل من المستحيل استخدامها كأداة دفع.

وأكد البنك أنه في هذه الحالة، فإن فروعه المنتشرة في جميع الولايات، جاهزة لاستبدالها عن طريق اتباع الخطوات التالية:

1- إيداع الأوراق النقدية: حيث يجب على مودعي الأوراق النقدية تقديم طلب استبدال الأوراق النقدية (متوفر في الفرع) والتوقيع عليه مع تقديم المعلومات التالية:

تحديد المودع والعنوان ورقم الهاتف

عدد الأوراق النقدية وشظايا الأوراق النقدية أو القيمة المصرح بها

أسباب التدهور.

2- معالجة الطلب حسب حالة الورقة النقدية: إذا كانت الأوراق النقدية تفي بجميع العلامات التي يمكن التعرف بها عليها، فسيتم اعتبارها قابلة للتحديد ويمكن استردادها من قبل الفرع عند الرؤية.

في حالة تلف الأوراق النقدية بالكامل، أو تم تقديمها عند الثلثين بأحد العلامات الرقمية الجانبية كاملة (مقروءة)، فسيتم اعتبارها صالحة، ويمكن استبدالها من قبل الفرع عند رؤية.

3- إرسال الأوراق النقدية إلى مكتب الصندوق العام لمعالجة الطلب: إذا كانت الأوراق النقدية ذات خصائص غير مكتملة، حيث تعيق حالتها المادية استخدامها، يقوم الفرع أولاً بإعادة تشكيل هذه الأوراق النقدية، ثم يرسلها إلى الصندوق العام لفحصها.

بينما ستخضع الورقة النقدية ذات نصف واحد والتي تحتوي على علامة رقمية جانبية كاملة، مصحوبة باستمارة مملوءة على النحو المناسب وموقعة من المودع، إلى الصندوق العام لمراجعتها.

وفي حالة تلف الأوراق النقدية نتيجة خسائر، يجب أن تكون مصحوبة بطلب استبدال، مدعم بمحضر مقدم من طرف الجهات المختصة.

وأشار بنك الجزائر إلى أنه بعد فحص الأوراق النقدية المودعة لدى الصندوق العام وفي حالة إذا أبلغ المستفيد من قرار رد قيمة الأوراق النقدية المودعة إلى الفرع و لم يحضر إلى الفرع، فإنه يفقد حقه على الأوراق لصالح الخزينة العمومية، وفقا للتشريع الساري.

أما الأوراق النقدية المكونة عن قصد من أجزاء من عدة أوراق نقدية فهي غير قابلة للاستبدال ولا تعاد إلى حاملها، وتوجه مباشرة إلى الصندوق العام، مع مذكرة تتضمن معلومات يجمعها الفرع، عن مصدر الأوراق النقدية وهوية المودع. توضح ذات الهيئة.