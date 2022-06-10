بن بوزيد بالنيجر لمرافقة مساعدات طبية لنيامي

شرع وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد، الجمعة في زيارة إلى النيجر أين رافق هبة تضامنية تقدر بحوالي 40 طن من المستلزمات والعتاد الطبي والأدوية المقدمة إلى نيامي.

وحسب بيان للوزارة فقد كان في استقبال الوزير، في أرضية مطار نيامي، بالعاصمة النيجيرية، وزير الصحة العمومية والسكان والشؤون الإجتماعية، الدكتور إدي إلياسو مايناسارا، وسفير الجزائر بالنيجر وعدد من إطارات وزارة الصحة لجمهورية النيجر.

وأوضح البيان أن زيارة وزير الصحة، البروفيسور عبد الرحمان بن بوزيد ، تميزت بتقديم هبة تضامنية تقدر بحوالي 40 طن من المستلزمات وعتاد الطبي والأدوية، تم شحنها على متن طائرة خاصة أقلعت من مطار بوفاريك العسكري رفقة الطائرة المقلّة للوفد الوزاري.

وأكد الوزير ، إثر وصوله إلى مطار نيامي أن هذه الهبة تدخل في إطار تمتين أواسر الصداقة و َالتضامن التي تميز العلاقات الأخوية العريقة التي تربط بلدينا.

كما صرح المتحدث ذاته، أن وفدا هاما من الخبراء في شتى مجالات الصحة العمومية يرافق الوفد الوزاري بهدف تبادل الخبرات والتجارب والرؤى مع الزملاء والأصدقاء والإخوة النيجيريين.

وأضاف بن بوزيد، في تصريحاته، أن الجزائر مستعدة كامل الاستعداد لمرافقة الأطباء والخبراء وطلبة الطب النيجيريين في عمليات اكتساب المعارف والخبرات التي تمتلكها الجزائر، وذلك عبر إرسال بعثات إلى النيجر وكذلك استقبال وفود الأطباء النيجيريين في الجزائر قصد تلقي التكوين وتنمية المعارف الطبية.

ومن جهته أشاد وزير الصحة النيجيري بمستوى الوفد الوزاري الجزائري الذي يتكون من عدة مدراء الادارة المركزية وخبراء في اختصاصات متعددة كما ثمن الاعانة التي قدمتها الجزائر الى النيجر والتي تتمثل من عتاد ومستلزمات طبية وأدوية كما أضاف ان هذه الزيارة فرصة للتباحث مجالات التعاون و الاستفادة من الخبرة الجزائرية.