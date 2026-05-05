بن بوط ومريلي ولوصيف وبن زازة ورضواني سبق لهم التتويج بكأس “الكاف” في 2023

وفد الزّمالك يحلُّ الأربعاء بالجزائر وسط أجواء "مشحونة"

يُعوّل مدرّب اتّحاد العاصمة، السّنغالي لامين ندياي على خبرة الخُماسي أسامة بن بوط، إبراهيم بن زازة، إسلام مريلي، هيثم لوصيف وكذا سعدي رضواني لمباغتة الزمالك في النّهائي القارّي القادم الذي سيجمع الفريقين يوم السبت على ملعب “5 جويلية” الأولمبي، على اعتبار أنّ اللاّعبين المذكورين يملكون الخبرة في المسابقة، بعدما سبق لهم التتويج بكأس “الكاف” مطلع شهر جوان من العام 2023 على حساب نادي يانغ أفريكانز التنزاني.

ومعلومً أنّ آخر كأس تُوّج بها اتّحاد العاصمة تعود إلى موسم 2022-2023 ضدّ نادي يانغ أفريكانز التنزاني، بعدما تغلّب الاتّحاد خارج الديار في العاصمة “دار السلام” بهدفين مقابل هدف واحد في لقاء الذّهاب، قبل أن يخسر في لقاء الإياب على ملعب “5 جويلية” الأولمبي بهدف دون رد، ليرفع زملاء الحارس أسامة بن بوط الكأس نتيجة التقدّم في مجموع اللّقاءين.

وكان التقني السنغالي ندياي قد اجتمع بلاعبيه خلال حصّة الاستئناف دعاهم فيها إلى ضرورة التوقّف عن الاحتفال والعودة مُجدّدا إلى التركيز تحسّبا للقاء الذّهاب ضدّ الزمالك، مُلحًا على المجموعة بضرورة أخذ الأمور بجديّة واستغلال التربّص القصير الذي سيخوضه الفريق بداية من اليوم في مركز تحضيرات المنتخبات الوطنية في سيدي موسى.

ويشرع الاتحاد بداية من اليوم في خوض تربص مغلق قصير في مركز تحضيرات المنتخبات الوطنية في سيدي موسى، يدوم إلى غاية يوم السبت القادم، يعمل فيه الطّاقم الفنّي للاتّحاد على تجهيز لاعبيه للنّهائي بدنياً، فنيًا ونفسيًا بهدف تحقيق نتيجة إيجابية مُريحة في لقاء الذّهاب قبل “موقعة” القاهرة المقرّرة يوم 16 ماي على ملعب “القاهرة الدولي”، علماً أنّ التقني السنغالي سيعملُ على رسم التشكيل الأساسي الذي سيعتمدُ عليه ضدّ ممثّل الكرة المصرية في ظلّ غياب الثنائي أشرف عبادة وعماد الدين عزّي الغير مؤهل قارياً، في وقت سيغيبُ المهاجم حسام الدّين غشّة بنسبة كبيرة بسبب الإصابة التي يعاني منها على مستوى الركبة.

ويتّجه المدرّب ندياي نحو إجراء بعض التغييرات الطفيفة على مستوى التشكيلة الأساسية التي سيعتمدُ عليها السبت القادم في مواجهة الزّمالك، ضمن ذهاب نهائي كأس الاتّحاد الإفريقي على ملعب “نيلسون مانديلا” في برّاقي، وذلك بسبب غياب الثُّنائي عماد الدّين عزّي وكذا أشرف عبادة عن النّهائي الإفريقي، لعدم تأهيله قارياً، حيث ستكونُ النقطة التي يتوجّب على ندياي التعامل معها بحذر، رغم أنّ الكاميروني تشي مالون سيكون جاهزًا للمهمّة على مستوى المحور، كما ينتظرُ الطّاقم الفنّي للاتّحاد تعافي حسام الدّين غشّة قبل موعد النّهائي من أجل الاعتماد عليه على مستوى الهجوم، بعدما غاب عن نهائي كأس الجمهورية الخميس الماضي بداعي الإصابة.

ومن المنتظر أن يعتمد ندياي على نفس التشكيلة التي اقتطعت ورقة الترشّح إلى النّهائي على حساب أولمبيك آسفي المغربي، من خلال تجديد الثّقة في بن بوط في حراسة المرمى، دهيري، تشي مالون، رضواني ومحروز في الدّفاع، إضافة إلى دراوي، بن زازة وتاندينغ على مستوى خطّ الوسط، ليكون بذلك خالدي وكاماغاتي في الهجوم، في وقت سيكون ليكونزا، بن عياد وحتّى بودربالة من بين أفضل أوراق ندياي في حال لجأ إلى التغييرات.

للتذكير، أنّ الاتّحاد الإفريقي لكرة القدم كان قد عيّن الموريتاني دحان بيدا، حكمًا لمباراة ذهاب نهائي كأس “الكاف” بين اتّحاد العاصمة والزّمالك، المقرّرة يوم 9 ماي على ملعب 5 جويلية الأولمبي، يُساعده في مهامه الأنغولي غيرسون دوس سانتوس والكاميروني إلفيس نغوي مساعدًا ثانيًا، إضافة إلى الموريتاني عبد العزيز بوه الذي سيكون حكمًا رابعًا، كما تمّ تعيين الغاني دانيال لاريا حكمًا على تقنية الفيديو، والموريتاني باباكار سار مساعدا له، إضافة إلى الكيني ديكينز مميزا نياغروا الذي سيكون مساعدًا ثانياً على التقنية، كما اختير الأوغندي هارونا مواندا مراقبًا عامًا على المباراة، في حين يُراقب حكّام المباراة الإثيوبي ليديا تافيسي أبيبي.