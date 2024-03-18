بن حمودة يُجري حركة تغييرات واسعة بالجوّية الجزائرية

تنحيات وتعيينات بأقسام حيوية لضخ دماء جديدة

نفّذ الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، حمزة بن حمودة، الأحد، سلسلة تنحيات وتعيينات جديدة بأقسام الشركة، مست عددا من المناصب الهامة، منها مدير الإدارة المركزية “الأمين العام” آيت عبد المالك سفيان، ومدير الاتصال أمين أندلسي اللذان أعفيا من منصبيهما.

وتندرج هذه التغييرات في إطار مساعي حثيثة لضخ دماء جديدة بمختلف أقسام الجوية الجزائرية، وتحقيق نتائج أعلى خلال المرحلة المقبلة التي ستشهد تحديات كبرى، أهمها التحضير لموسمي الحج والصيف، وإعادة رسم خطة استراتيجية للنهوض بالشركة.

ومثلما كانت “الشروق” سبّاقة إلى نشره، أصدرت شركة الخطوط الجويّة الجزائرية سهرة الأحد، بيانا تؤكّد من خلاله إعفاء مدير الإدارة المركزية “الأمين العام” آيت عبد المالك سفيان من مهامه وتعيين بوزغاية عبد العزيز في ذات المنصب، كما تم إعفاء أندلسي محمد أمين رياض من مهامه كمدير للاتصال، ناطق رسمي باسم الجوية الجزائرية، ليتم تكليفه بمديرية إدارة العلامة التجارية بالنيابة، في حين تم إنهاء مهام عميار ياسين كرئيس للقسم التجاري بالنيابة، وتنحية بجاوي الشاوش سعاد من مهامها كمديرة للعلاقات مع الزبائن وتعيينها رئيسة للقسم التجاري.

بالمقابل، أعفى الرئيس المدير العام للجوية الجزائرية علالي محمد علي من مهامه كرئيس لقسم الاستغلال، وبن ميلود رضا من مهامه كمدير لمركز مراقبة الاستغلال وتعيين شكمبو جمال، قائد طائرة A330-200، رئيسا لقسم الاستغلال، وتم تعيين كواح حسنية، الإطار السامي في قسم التشغيل، كمديرة مساعدة لقسم التشغيل، وتنصيب دهاش محمد مساعد مدير مديرية البرامج مديرا لمركز مراقبة الاستغلال.

وفي ذات السياق، قام بن حمودة بتعيين بوتيماجة سامي الكريم مساعد المدير بمركز مراقبة الاستغلال كمدير لإدارة الإيرادات، وبالمقابل جرى إعفاء فايدي فؤاد من مهامه كمدير لإدارة الإيرادات.

وجدير بالذكر أن بن حمودة سبق له أن أنهى مهام مدير الموارد البشرية دباب نور الدين، مع تكليف كريمش عبد الكريم بمهام المديرية بالنيابة والذي سبق له أن شغل ذات المنصب سابقا.