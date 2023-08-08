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رياضة

بن دبكة يعلّق على انتقال محرز إلى الأهلي السعودي

عمر سلامي
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بن دبكة يعلّق على انتقال محرز إلى الأهلي السعودي
ح.م
رياض محرز

قال الدولي الجزائري سفيان بن دبكة، أنه سعيد بتواجد رياض محرز ضمن كوكبة الأسماء العالمية التي انضمت للدوري السعودي.

وأضاف لاعب الفتح السعودي في حوار للموقع العربي الرياضي “كووورة”: “رياض لديه إمكانات لا يختلف عليها أحد، وأتوقع أن يتوهج مع الأهلي”.

وتابع بن دبكة: “لا أعتقد أنه سيواجه أي صعوبات في التأقلم مع حرارة الجو في جدة، لأنه معتاد على مثل هذه الأجواء في إفريقيا، لذلك ستكون له بصمة كبيرة، وأتمنى له كل التوفيق”.

وعن مدى تأثير الإستقدامات التي قامت بها الأندية السعودية الكبيرة على الفتح، قال بن دبكة: ” بالفعل الإستقدامات الأخيرة قوية، تم التعاقد مع أفضل الأسماء العالمية، لكن هذا لا يعني أننا نخشى أحدا، لا نشعر بالنقص، وهذا الأمر سيمنحنا الحافز لتقديم أفضل ما لدينا”.

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