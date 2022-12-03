بن رحمة على علاقة مع عارضة أزياء كانت مُرتبطة بِمُغني “الرّاب”!

على خطى محرز

طرأ جديد على الحياة الاجتماعية للاعب الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، مهاجم فريق وست هام الإنجليزي.

وعاد بن رحمة إلى أجواء التدريبات في صفوف فريق “المطارق”، بعد عطلة مُؤقّتة بِسبب إيقاف المنافسات المحلّية في إنجلترا، نتيجة مشاركة منتخب هذا البلد في منافسة كأس العالم 2022 بِقطر.

وذكرت تقارير صحفية بريطانية صادرة، السبت، أن بن رحمة شوهد مُؤخّرا رفقة فتاة اسمها ميا ميلز.

وأضافت أن الفتاة البريطانية ميا ميلز نشرت في أحدث ظهور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” صورا لِبن رحمة.

وتحترف ميا ميلز (21 سنة) نشاط عرض الأزياء، وتُصنّف ضمن خانة “المُؤثّرين”. كما تشتغل أيضا في وكالة بريطانية مُختصّة في التسويق الإلكتروني.

ووفقا للمصادر ذاتها، فإن ميا ميلز كانت على علاقة سابقة مع مُغنّي “الرّاب” البريطاني المعروف بِاسم “ديجا دي”، قبل أن ينفصلا.

ويظهر بِأن سعيد بن رحمة مُتأثّر كثيرا بِرياض محرز، فقد مال جناح مانشستر سيتي إلى صباغة شعره بِاللّون الأصفر، ففعل مهاجم وست هام مثله. وتزوّج محرز بِعارضة أزياء بريطانية كانت صديقة للاعب الدولي الأرجنتيني المعتزل سيرجيو أغويرو، فواعد بن رحمة “خليلة” لِمُغني “الرّاب”! وقضى الأوّل عطلة صيفية في بلاد مراكش، فاقتفى الأخير أثره.

طارت شهرة رابح ماجر أيّام شبابه في سماء العالم، ولم نُشاهد أو نُطالع أو نسمع عنه أنه يُواعد نساء الغرب، أو يرتبط بِفتاة سرحت ومرحت مع رجل آخر ثم انفصلا. وقس على ذلك مع جمال بلماضي وعنتر يحي وكريم زياني…وربّما هذه هي إحدى حلقات “حرب القيم” والتعدّي على الفطرة الإنسانية، التي اندلعت عشية المونديال القطري.

وحدث أن زار الفيلسوف الفرنسي جول بول سارتر مصرَ، فاصطحب معه مواطنته وزميلته و”رفيقة الدّرب” والنّضال والقلم و…سيمون دو بوفوار، فأكرم الأديب توفيق الحكيم وفادتهما على طريقة “حاتم الطائي”. وبِالمناسبة، درس توفيق الحكيم الفرنسية مثله مثل طه حسين وحافظ إبراهيم ونجوم السينما يوسف شاهين وعمر الشريف وفاتن حمامة، والأمين العام الأسبق لِهيئة الأمم المتحدة بطرس بطرس غالي، وغيرهم. وحول مائدة العشاء (“الطاولة” بِمفهوم الإفرنج)، مازحت سيمون دو بوفوار توفيق الحكيم، وقالت له: “أين هي زوجتك”؟ لماذا لا تدعوها إلى مجلسنا؟ هكذا هو الغرب مُنشغل بِرؤية المرأة، ولا يُحب أن يُطرَح عليه سؤال مثل: لماذا لم يتزوّج جول بول سارتر بِسيمون دو بوفوار؟ ولماذا يُفضّل جون بول سارتر أن “يكركر” معه هذه “المخلوقة” (سيمون دو بوفوار) من فرنسا إلى مصر؟ عِلما أن الفيلسوفَين الفرنسيَين عاشا مع بعض بِلا زواج!