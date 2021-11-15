بن سبعيني على رادار نادي إنتر ميلان الإيطالي

تحسبا لضمه الصيف المقبل

يتواجد الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني، نجم نادي بوروسيا مونشغلادباخ الألماني، ضمن لائحة مختصرة لدى إدارة نادي انتر ميلان الإيطالي تحسبا لتعويض النجم الكرواتي، إيفان بيريسيتش، المتوقع رحيله عن الفريق الصيف المقبل مباشرة بعد انتهاء عقده، وهو الذي يرفض لحد الآن كل مقترحات النادي الإيطالي بالتوقيع على عقد جديد.

ويرتبط بيريسيتش بعقد مع نادي إنتر ميلان ينتهي شهر جوان 2022، وهو الذي انضم للفريق صيف عام 2015، ورغم أن المنصب الأصلي للدولي الكرواتي هو جناح أيسر، فإنه يلعب أدوارا دفاعية مع الإنتر كظهير أيسر بسبب طريقة لعب الفريق، الذي يعتمد على الرسم التكتيكي 3-5-2، ما دفع إدارة النيراتزوري إلى البحث عن خليفة له في أقرب وقت ممكن.

وقال موقع “90 دقيقة” الرياضي إن إدارة بطل إيطاليا للموسم الماضي أعدت قائمة بأسماء اللاعبين المرشحين لتعويض بيريسيتش، والتي ضمت اسم الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني، رفقة نجم نادي أتالانتا الإيطالي، روبن غوسينس، والدولي الصربي لنادي انتراخت فرانكفورت الألماني، فيليب كوسيتش، فضلا عن بعض الأسماء الأخرى، ويملك بن سبعيني المواصفات الدفاعية والهجومية التي يبحث عنها نادي الانتر، وهو يتوافق بشكل كبير مع متطلبات الرسم التكتيكي للنادي الإيطالي، بدليل أن بن سبعيني يسجل الكثير من الأهداف مع بوريسيا مونشغلادباخ، آخرها كانت ثنائيته في مرمى بايرن ميونيخ في كأس ألمانيا، كما أن هناك عاملا آخر يشجع إدارة الانتر لضم بن سبعيني وهو أن عقده مع غلادباخ ينتهي صيف عام 2023، ما يعني بأنه لن يكلف الانتر الكثير من الناحية المالية، الذي يسير بخطة تقشفية لمواجهة تداعيات جائحة “كوفيد 19”.

يجدر الذكر، أنه تم تداول اسم بن سبعيني ضمن خطط العديد من الأندية الأوروبية المعروفة تحسبا للموسم المقبل، سواء في ألمانيا أو انجلترا أو إيطاليا وحتى من الدوري الإسباني.