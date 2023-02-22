بن سبعيني يختار هذا الفريق لِتمثيله انطلاقا من الصيف المقبل

ضبط اللاعب الدولي الجزائري رامي بن سبعيني وجهته الجديدة، عند انتهاء الموسم الكروي في الصيف المقبل.

وتنقضي في الـ 30 من جوان المقبل مدّة عقد المدافع بن سبعيني (27 سنة) مع نادي بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني، الذي قدِم إليه في الفصل ذاته من عام 2019.

وقرّر الدولي الجزائري الانتقال إلى فريق بوروسيا دورتموند الألماني، كما ذكره الموقع الفرنسي “فوت ميركاتو” في تقرير له نشره مساء الأربعاء.

ولم تستطع إدارة فريق بوروسيا مونشنغلادباخ إقناع بن سبعيني وبعض زملائه بِالبقاء، بِسبب ضعف ميزانية النادي. استنادا إلى المصدر المُشار إليه أعلاه. الذي أضاف أن فريقَي الإنتر الإيطالي وأتليتيكو مدريد الإسباني دخلا بِدورهما سباق انتداب مدافع “الخضر”، لكن”الغلبة” عادت إلى نادي دورتموند.

ويحوز فريق بوروسيا دورتموند 43 نقطة في صدارة ترتيب بطولة ألمانيا للموسم الحالي، رفقة بايرن ميونيخ واتحاد برلين، قبل 13 جولة عن إسدال السّتار. ويوجد في رواق جيّد لِحصد بطاقة خوض رابطة أبطال أوروبا في نسختها المقبلة، عِلما أن المُنظّمين رصدوا أربع بطاقات للأندية الـ 18 المُتنافسة في مضمار “البوندسليغا”.