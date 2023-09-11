بن سلمان يوقّع مذكرة تفاهم حول مشروع الربط بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا

يتضمن موانئ وسكك حديدية وكوابل للألياف البصرية

قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يوم الإثنين، إن المملكة تعمل جاهدة على “تحقيق مشروع الممر الرابط بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا”.

جاء ذلك خلال توقيع اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم بين رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وبن سلمان، الذي يزور الهند عقب مشاركته في قمة مجموعة العشرين في نيودلهي يومي 9 و10 سبتمبر.

وتحدث ولي العهد السعودي في وقت سباق، عن توقيع مذكرة تفاهم مع الهند، حول مشروع اقتصادي يجمع البلد بأوروبا عبر الشرق الأوسط.

وقال بن سلمان على هامش مشاركته في قمة مجموعة العشرين بنيودلهي إن “هذا المشروع سيسهم في تطوير البنى التحتية. التي تشمل السكك الحديدية، والموانئ، وتعزيز التبادل التجاري بين الأطراف المعنية”.

ممرات عابرة للقارات لنقل الكهرباء المتجددة والهيدروجين النظيف

ويوم السبت الماضي، أعلنت حكومتا السعودية والولايات المتحدة عن توقيع مذكرة تفاهم بين الرياض وواشنطن، حول تأسيس ممرات عبور خضراء عابرةٍ للقارات، لنقل الطاقة النظيفة.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية في السعودية، إن الاتفاق يهدف إلى استغلال موقع المملكة الذي يربط بين قارتي آسيا وأوروبا.

“ويسعى هذا المشروع إلى تيسير عملية نقل الكهرباء المتجددة والهيدروجين النظيف. عبر كابلات وخطوط أنابيب، وإلى إنشاء خطوط للسكك الحديدية”، يقول المصدر.

كما يهدف المشروع أيضًا إلى “تعزيز أمن الطاقة، ودعم جهود تطوير الطاقة النظيفة. إضافة إلى تنمية الاقتصاد الرقمي عبر الربط والنقل الرقمي للبيانات من خلال كابلات الألياف البصرية”.

إلى جانب ذلك، ستعمل الممرات العابرة للقارات على “تعزيز التبادل التجاري، وزيادة مرور البضائع من خلال ربط السكك الحديدية والموانئ”.

وسيشمل الاتفاق عدة دول أخرى، حيث “رحّبت المملكة بالدور الذي تقوم به الولايات المتحدة لدعم وتسهيل التفاوض لتأسيس وتنفيذ هذا البروتوكول في الدول المعنية بممرات العبور الخضراء”.