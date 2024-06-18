بن شيخة لتدريب شباب بلوزداد

استقر نادي شباب بلوزداد على اسم عبد الحق بن شيخة لتدريب الفريق، خلفا للبرازيلي ماركوس باكيتا، الذي تم الاستغناء عنه بنسبة كبيرة.

وحسب موقع لاقازيت ديفونيك، أنّ الاتصالات بين بن شيخة وشرف الدين عمارة الرئيس المدير العام لشركة “مادار”، وصلت إلى مرحلة متقدمة، علما أن الشباب احتل المركز الثاني وراء البطل مولودية الجزائر، يشارك الموسم القادم في رابطة الأبطال الإفريقية.

وسبق لعبد الحق بن شيخة تدريب فريق شباب بلوزداد في موسم 1999- 2000، كمساعد للمرحوم مراد عبد الوهاب. ثم كمدرب رئيسي لفترة قصيرة في بداية سنوات 2000. وأشرف بن شيخة أيضا على الجهاز لفني لمنتخب الجزائر لكرة القدم، من سبتمبر 2010 إلى جوان 2011.