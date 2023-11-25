بن شيخة مدربا جديدا لسيمبا التنزاني

أعلن نادي سيمبا التنزاني، تعاقده مع المدرب عبد الحق بن شيخة، للإشراف على الفريق، خلفا للبرازيلي روبرتو أوليفيرا.

وقال النادي التنزاني، في بيان له عبر حسابه الرسمي على “فايسبوك”: “أهلا بك معنا. رحبوا بمدربنا الجديد عبد الحق بن شيخة”.

وسيعاين المدرب بن شيخة، التشكيلة خلال مباراة سيمبا وأسيك ميموزا لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، التي تلعب السبت بالملعب الوطني مكابا، بتنزانيا.

وقاد بن شيخة، الموسم الماضي، نادي اتحاد العاصمة، للتتويج بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية لأول مرة في تاريخه، ولقب السوبر الإفريقي قبل أن يقرر الاستقالة مع بداية الموسم الجاري.