بن شيخة يتخذ هذا القرار من أجل التتويج بكأس “الكاف”

أكد المدرب عبد الحق بن شيخة، أنه سيعزل لاعبيه عن عائلاتهم وأصدقائهم من أجل التحضير في أحسن الظروف والتركيز على مباراة إياب نهائي كأس الكاف.

وقال مدرب الاتحاد في تصريحات له، عقب عودة نادي “سوسطارة” من تنزانيا: “سنفرح اليوم، وبداية من الثلاثاء، سأعزل اللاعبين، وسنبتعد عن العائلات والأصدقاء خلال الأيام التي تفصلنا عن مباراة السبت أمام يونغ أفريكانز”.

وأضاف بن شيخة: ” لا أريد أن نفرح قبل المباراة المرتقبة، اللاعبون فهموا الرسالة، سنركز على المباراة، وإن شاء الله سنفرح جماهيرنا، لأننا تعبنا كثيرا من أجل الوصول إلى هذه المحطة”.

وتابع مدرب الاتحاد: “نحن على بعد خطوة من التتويج، أعرف الضغط وكل الأمور الأخرى، وسنحضر لتقديم مباراة تليق بسمعتنا”.

وعاد فريق اتحاد العاصمة، صبيحة الاثنين، من تنزانيا أين حقق فوزا ثمينا أمام يونغ أفريكانز بهدفين مقابل هدف واحد، في مباراة الذهاب.

ويلتقي الفريقيان سهرة السبت بداية من الساعة الثامنة، بملعب 5 جويلية، في مباراة إياب نهائي كأس الكاف.