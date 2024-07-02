بن شيخة يصرّ على غشة وضمّ مدافع محوري وظهير أيسر

شبيبة القبائل تستهدف دوليين مغتربين

دخلت إدارة شبيبة القبائل، ممثلة في مناجيرها العام كريم دودان، في اتصالات متقدمة مع عناصر دولية مغتربة بهدف ضمها في “الميركاتو” الصيفي الحالي، بموافقة من المدرب الجديد عبد الحق بن شيخة، الذي أكد لرئيس مجلس الإدارة الهادي ولد علي حاجة الفريق لقلب هجوم ومدافعين أحدهم في المحور وآخر على الجهة اليسرى، استنادا إلى التقارير التي حصل عليها بن شيخة من الإدارة، وذلك مثلما كشفت عنه بعض المصادر المقربة من بيت الشبيبة في الساعات الأخيرة.

ومعلوم، أن بن شيخة، الذي التحق، الأحد الفارط، بالعارضة الفنية للشبيبة بعقد يمتد لموسمين كاملين، كان قد تحصّل على البطاقة البيضاء الخاصة بالتعداد من ملاك النادي، الأمر الذي جعله يستغل هذه الصلاحية من أجل ضم لاعبين يراهم الأنسب لحمل ألوان النادي مستقبلا، تفاديا للوقوع في مشاكل قد تعصف باستقرار الفريق.

يحدث هذا في الوقت الذي أصدر فيه الرئيس المدير العام لشركة “موبيليس” شوقي بوخزاني، تعليمات إلى الإدارة تقضي بضرورة التزام السرية بخصوص اللاعبين المستهدفين في “الميركاتو” الصيفي الحالي، وذلك عقب الضجّة التي صاحبت التحاق الحارس مرباح غايا مؤخرا بتعداد الشبيبة والأجرة التي سيحصل عليها.

هذا، وبات المهاجم السابق لنادي الترجي التونسي، الجزائري حسام الدين غشّة قريبا من حمل ألوان الشبيبة في الفترة القادمة، حيث تنازل اللاعب عن كافة مستحقاته المالية من رواتب شهرية ومنح لم يتم تسديدها له، كما أبدى المسؤولون في بيت “الكناري” استعدادهم لشراء عقد اللاعب، علما أن إدارة الشبيبة قدمت عرضا بـ 4 ملايير سنتيم.