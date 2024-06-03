بن شيخة يوجه رسالة للجماهير قبل مبارتي غينيا وأوغندا

وجه المدرب عبد الحق بن شيخة رسالة إلى الجماهير الجزائرية، قبل مبارتي “الخضر” أمام غينيا وأوغندا لحساب تصفيات مونديال 2026.

وفي تصريحات لـ”فاف تي في”، قال المدرب بن شيخة إن مهمة “الخضر” لن تكون سهلة في المبارتين، وطالب الجماهير بقديم كل الدعم لأشبال بيتكوفيتش.

وأضاف بن شيخة في هذا السياق: “المهمة لن تكون سهلة، ولذلك على الجماهير تقديم الدعم والتنقل للملعب بقوة من أجل الفوز في اللقاء القادم، حتى نلعب مباراة غينيا بمعنويات عالية ونضيف خطوة في طريق التأهل إلى المونديال”.

وتحدث بن شيخة عن المدرب بيتكوفيتش، وقال: ” أي مدرب مرتبط مصيره بالنتائج، ونحن جاهزون لتقديم يد العون من أجل المنتخب الوطني، وبعد المبارتين سيكون لدى المدرب الوقت الكافي للتفكير في اللاعبين الذين يقدمون الإضافة”.

وعن اللاعبين المتواجدين في المنتخب، أضاف بن شيخة: ” لدينا لاعبين شبان في المستوى، ومجموعة جيدة، ويجب مساعدتهم حتى يطوروا إمكاناتهم أكثر”.