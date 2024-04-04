بن طالب يتحدّث عن التربّص الأخير لـ “الخضر”

تحدّث اللاعب الدولي الجزائري نبيل بن طالب عن التربّص الأخير للمنتخب الوطني.

ونشّط متوسّط الميدان نبيل بن طالب، الخميس، مؤتمرا صحفيا مُمثّلا لِألوان ناديه ليل الفرنسي.

وقال بن طالب إن الفترة القصيرة للتربّص (عشرة أيّام) لا تسمح له ولِزملائه بِالتعرّف الجيّد على النّاخب الوطني الجديد فلاديمير بيتكوفيتش. خاصّة وأن عدد اللاعبين الذين استلموا الاستدعاءات كثير (32).

وأضاف أن اللّقاء الأوّل مع بيتكوفيتش خُصّص للتعارف، وضبط النّقاط العريضة لِفلسفة عمله.

واختتم بن طالب يقول إن محطّة جوان المقبل ستُعمّق كثيرا العلاقة بين اللاعبين والنّاخب الوطني الجديد. عِلما أن “الخضر” في الشهر المذكور تنتظرهم مواجهتا غينيا كوناكري وأوغندا، بِرسم الجولتَين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

في شقّ آخر، قال بن طالب إنه سعيد للعودة القوية لِزميله المهاجم ياسين بن زية.

وأضاف أن لاعب نادي قرّه باغ الأذري عانى كثيرا، بعد حادث المرور الخطير الذي تعرّض له في أواخر ماي من سنة 2020 بِفرنسا.

ووصف بن طالب الهدف الاستعراضي الذي سجّله بن زية في مرمى جنوب إفريقيا، بِأجمل هدية لِزميله. وتوقّع أن يرتفع منسوب الثقة والتفاؤل لدى بن زية، لِتقديم أفضل العروض في صفوف “مُحاربي الصّحراء” خلال الاستحقاقات المقبلة.