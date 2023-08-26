بن طالب يتنفّس وعبدلّي يُدشّن

تنفّس اللاعب الدولي الجزائري نبيل بن طالب الصّعداء، بعد فترة صيفية عصيبة.

وطالت مدّة المفاوضات بين بن طالب وإدارة نادي ليل، بِسبب تأخّر رابطة الكرة الفرنسية المُحترفة في منح الضّوء الأخضر، وتأكيد عدم إصابة بن طالب بِأيّ خطر صحّي يُهدّد مشواره الرياضي.

وكانت صحيفة “واست فرانس” قد زعمت في تقرير سابق بِأن بن طالب يُعاني متاعب على مستوى القلب، وهو ما أغضب الدولي الجزائري وتوعّد بِمقاضاة الجريدة.

وذكرت تقارير صحفية فرنسية سهرة السبت، أن بن طالب أمضى عقد الانضمام إلى فريق ليل، وسيرتدي القميص رقم “6”.

وبِالمقابل ولِحدّ كتابة هذه الأسطر، لم تُصدر إدارة نادي ليل الفرنسي أيّ بيان بِهذا الشّأن.

وكان متوسّط الميدان بن طالب (28 سنة) يرتدي زيّ نادي أونجي الفرنسي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2025.

وهكذا سيلعب نبيل بن طالب في فريق ليل، رفقة مواطنه متوسّط الميدان الهجومي آدم الوناس، الذي تنقضي مدّة عقده في صيف 2024.

وفي سياق آخر، وفي مباراة لِحساب الجولة الرابعة من عمر البطولة الفرنسية للقسم الثاني، أهدى اللاعب الدولي الجزائري حمد عبدلي نقاط الفوز إلى فريقه أونجي على المُضيّف نادي دانكيرك.

وسجّل صانع الألعاب عبدلي الهدف الوحيد في هذه المباراة، من ركلة جزاء في الوقت بدل الضّائع (90+5)، مُفتتحا عدّاد التهديف في البطولة.

ويشغل فريق أونجي الرّتبة الـ 11 بِرصيد 5 نقاط، ويتموقع نادي دانكيرك في المركز الـ 15 بِمجموع 4 نقاط.