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لتعزيز أدوات الضمان الاجتماعي التكميلي

بن طالب يشدد على رفع المنخرطين في التعاضديات العمالية

ك. ل
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بن طالب يشدد على رفع المنخرطين في التعاضديات العمالية
ح.م
وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، الأحد بمستغانم، على ضرورة تعزيز أدوات الضمان الاجتماعي التكميلي وتوسيع قاعدة المنخرطين في التعاضديات الاجتماعية.
وقال بن طالب، خلال تدشينه لمركز الراحة والاستجمام لتعاضدية صناعة البترول بالمركب السياحي “صابلات” ببلدية مزغران، إن “القيمة الأساسية للتعاضديات الاجتماعية هي التغطية التكميلية للضمان الاجتماعي للمواطن والتكفل الاجتماعي والصحي بالطبقة الشغيلة”.
وأردف الوزير “من خلال الأداءات الاختيارية والتكميلية، التي تمنحها التعاضديات الاجتماعية لمنخرطيها المساهمة في تعزيز النظام الوطني للتغطية الاجتماعية وكذا إنجاز عدد من المرافق التي تدخل في النشاط الاجتماعي والترفيهي التي يستفيد منها المنخرطون”.
وبعد أن أثنى على مركز تعاضدية صناعة البترول التي تضم 250 ألف منخرط، قال المسؤول الأول عن القطاع، “لابد للتعاضديات الاجتماعية المقدر عددها بـ29 بالجزائر والتي تضم 1.5 مليون منخرط بمختلف القطاعات أن تحذو هذا المنحى الرامي إلى توسيع قاعدة المنخرطين والمساهمين في العملية التكميلية للضمان الاجتماعي”.

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