بن عبد الرحمان يكشف عن تفاصيل مخطط التنمية بتيسمسيلت

ستستفيد ولاية تيسمسيلت في إطار مخطط التنمية من 90 مشروعا موزعا عبر 17 قطاع وبغلاف مالي يقدر بـ 100 مليار دينار.

الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان وفي تصريح للصحافة عقب انتهاء اجتماع الحكومة الذي عُقد بتيسمسيلت، كشف أن مجموع المشاريع الذي خصص للولاية يقارب 90 مشروعا في جميع المجالات وبغلاف مالي يقارب 100 مليار دينار .

وعن أكثر القطاعات التي ستستفيد من هذه المشاريع، قال بن عبد الرحمان أن أولها قطاع الأشغال العمومية والمياه والمنشآت الكبرى والذي سيتم على إثره فك العزلة عن هذه الولاية.

وأكد الوزير الأول أن هناك 17 قطاعا وزاريا استفاد من أغلفة مالية من أجل تجسيد هذا النمو، منوها إلى أن قطاعات مثل الفلاحة والسياحة والثقافة استفادت هي الأخرى من أغلفة مالية معتبرة.

وفي نهاية اجتماع الحكومة تم وضع ورقة طريق لمتابعة صارمة لكل المشاريع التي سجلت وسوف تجسد في مدى لا يتجاوز 36 شهرا خاصة بالنسبة لمشاريع الطرقات. يقول الوزير الأول.

وبالنسبة لمشكلة العقار، أوضح بن عبدالرحمان أنه تم وضع لجنة مشتركة بين كل من وزارة الداخلية، الفلاحة، المالية من أجل التجسيد الفعلي لرفع هذه العراقيل واعادة النظر في الأراضي الفلاحية والغابية من أجل ادماجها في أنسجة المشاريع المبرمجة على اختلافها.

بالفيديو.. الوزير الأول يترأس اجتماع الحكومة في ولاية تيسمسيلت

ترأس الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان يوم الأربعاء، اجتماعا للحكومة بمقر ولاية تيسمسيلت. بتوجيه من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وأمر الرئيس تبون في اجتماع سابق لمجلس الوزراء، بعقد اجتماع الحكومة بولاية تيسمسيلت. وهذا في إطار متابعة تنفيذ البرنامج التكميلي للتنمية بالولاية.

واعتبر والي تيسمسيلت لعرج نحيلة، أنّ من شأن البرنامج التنموي التكميلي الذي أقرّه رئيس الجمهورية للولاية، تحويل المنطقة إلى “قطب استثماري اقتصادي واعد”.

وقال نحيلة في حديث للقناة الإذاعية الأولى إن البرنامج “سيسهم في دفع التنمية بتيسمسيلت، عبر تفعيل المشاريع الهيكلية في الولاية، وتذليل العقبات أمام الاستثمار”.

وأضاف الوالي:”لقد أعطت الدولة كل الدعم للولاية، بما سيكفل تجسيد 340 مشروعا لفائدة مناطق الظل قبل نهاية 2022″.