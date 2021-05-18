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الجزائر

بن عبد الرحمن ممثلا للجزائر في القمة الإفريقية بباريس

الشروق أونلاين
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بن عبد الرحمن ممثلا للجزائر في القمة الإفريقية بباريس

يشارك وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، الثلاثاء، في أعمال قمة رؤساء الدول والحكومات بباريس حول تمويل اقتصادات إفريقيا ويعد تمثيل الجزائر عبر وزير المالية منخفضا مقارنة بدول أخرى مغاربية وعربية، التي ستشارك بقادتها ورؤسائها.

وسيكون الوزير بن عبد الرحمن ممثلا لرئيس الجمهورية في قمة يشارك فيها رؤساء الدول والحكومات وممثلي الدول الأفريقية وبعض الدول المتقدمة ومؤسسات دولية.

ويهدف هذا الاجتماع إلى الانتعاش الاقتصادي وتمويل أكثر استدامة للاقتصادات الأفريقية، لاسيما في سياق الأزمة التي تسببها COVID. -19.

وستجمع هذه القمة التي تأتي تحت عنوان “قمة حول تمويل الاقتصاد الإفريقية”، رؤساء ثلاثين دولة وحكومة ومسؤولي مؤسسات دولية، على أن يشارك البعض عن بعد عبر تقنية الاتصال بالفيديو.

ومن إفريقيا تشارك تونس، مصر، بوركينا فاسو، كوت ديفوار، توغو، غانا، مالي، نيجيريا، موريتانيا، السنغال، السودان، إثيوبيا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، رواندا، أنغولا وموزمبيق، كما ستشارك الصين في الاجتماع المقرر عن طريق الفيديو.
ونشأت فكرة هذا المؤتمر في الخريف عقب تقدير صندوق النقد الدولي بأنّ إفريقيا معرّضة لخطر حدوث عجز في التمويل قدره 290 مليار دولار بحلول عام 2023.

وسجل اقتصاد القارة العام الماضي أول ركود له منذ نصف قرن (-2,1%)، يتوقع أن يسجل نموا من جديد بنسبة 3,4% عام 2021 و4% في العام التالي.

وسمح تعليق سداد خدمة الدين العام المطبق منذ أفريل بمبادرة من نادي باريس ومجموعة العشرين، ببعض الانتعاش عبر وقف تسديد 5,7 مليارات دولار من الفوائد المترتبة على نحو خمسين دولة.

كما نجحت مجموعة العشرين في إقناع الصين، أكبر دائن في القارة، ودائنين من القطاع الخاص، بالمشاركة في إعادة التفاوض حول الديون.

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التعليقات
7
  • محمد☪Mohamed

    تمثيل الجزائر عبر وزير المالية منخفضا إقتصادها يبقى منخفض . هذي ڨبال ذي . حنا نعتقد غاذي نصدر لإفريقية،لكن ادول الإفريقية تسثتمر في نفس المواد الثي نتمنى تصديرها لهم ...يعني لما نخرجو رسان من ثراب مثل النعامة نجد الدول إفريقية متشبعة إقتصاديا.

    1
  • فيصل حمادي جامعة فرحات عباس المفرنس

    وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلاَّ طُغْيَانًا كَبِيرًا

    -1
  • ملاحظ

    فرنسا تعامل الدول الافريقية كمستعمراتها، وهي فرصة لانقاض ما تبقی من صورة فرنسا رديٸة امام الدول الافريقية وهدف تحقيق الارباح حصريا لفرنسا وعلی حساب تلك الدول بشعار رابح خاسر لافريقيا۔۔۔بكل تحايل والاحتيال والنفاق مع علم فرنسا تنهب عدة الدول الافريقية عبر عملة CFA المستعملة في تلك الدول والتي تطبع في باريس۔۔۔تفوق بعدة الاضعاف من الديون افريقيا كلها۔۔من يشارك في هذه قمة ماكرون هي كمثابة دخول اقتصاد افريقيا كغيبوبة في المستشفی بدون اي امل في الشفاء۔۔۔۔

    0
  • ملاحظ

    فرنسا تعامل الدول الافريقية كمستعمراتها، وهي فرصة لانقاض ما تبقی من صورة فرنسا رديٸة امام الدول الافريقية وهدف تحقيق الارباح حصريا لفرنسا وعلی حساب تلك الدول بشعار رابح خاسر لافريقيا۔۔۔بكل تحايل والاحتيال والنفاق مع علم فرنسا تنهب عدة الدول الافريقية عبر عملة CFA المستعملة في تلك الدول والتي تطبع في باريس۔۔۔تفوق بعدة الاضعاف من الديون افريقيا كلها۔۔من يشارك في هذه قمة ماكرون هي كمثابة دخول اقتصاد افريقيا كغيبوبة في المستشفی بدون اي مستقبل۔۔

    0
  • جزائري ق21

    الجزائريين يتفنون في شتم فرنسا ولومها في كل ما أصاب ليس الجزائر فحسب بل العالم برمته لكنهم يركضون ورائها ووراء مبادراتها وزرداتها .. منافقين

    -1
  • مجيد وهران

    الجزائر احسن وضعا من الناحية المالية بحيث ليست لنا ديون مالية لا مع الافامي و لا مع البنوك الدولية و هذا الامر مهم لنا و اذا عرفنا كيف نستقيد من الدروس و الظروف التي عشناها من قبل و اذا المرتشين و السراقين و وضعنا خططا كما كامن يفعل بومدين زائد ما لدينا من معادن لا تعد و لا تحصى كل هذا يجعلنا مرتاحين و اخر هو الابتعاد عن فرنسا لانها هي من تسسبب لنا مشاكل لانها لا تريد ان ترانا في الصف الاول اقتصاديا و ماليا . اذن اخطونا من جدها

    0
  • Mohdz

    ياربي إن شاء الله ، نريد أن نرى أنكم تمقتون فرنسا المجرمة بي الأفعال و ليس بي الأقوال . إلا مادرتوهاش نفهم من ذلك أنكم أنتم الآيادي الخارجية .

    -2

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