بن عبد الرحمن ممثلا للجزائر في القمة الإفريقية بباريس

يشارك وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، الثلاثاء، في أعمال قمة رؤساء الدول والحكومات بباريس حول تمويل اقتصادات إفريقيا ويعد تمثيل الجزائر عبر وزير المالية منخفضا مقارنة بدول أخرى مغاربية وعربية، التي ستشارك بقادتها ورؤسائها.

وسيكون الوزير بن عبد الرحمن ممثلا لرئيس الجمهورية في قمة يشارك فيها رؤساء الدول والحكومات وممثلي الدول الأفريقية وبعض الدول المتقدمة ومؤسسات دولية.

ويهدف هذا الاجتماع إلى الانتعاش الاقتصادي وتمويل أكثر استدامة للاقتصادات الأفريقية، لاسيما في سياق الأزمة التي تسببها COVID. -19.

وستجمع هذه القمة التي تأتي تحت عنوان “قمة حول تمويل الاقتصاد الإفريقية”، رؤساء ثلاثين دولة وحكومة ومسؤولي مؤسسات دولية، على أن يشارك البعض عن بعد عبر تقنية الاتصال بالفيديو.

ومن إفريقيا تشارك تونس، مصر، بوركينا فاسو، كوت ديفوار، توغو، غانا، مالي، نيجيريا، موريتانيا، السنغال، السودان، إثيوبيا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، رواندا، أنغولا وموزمبيق، كما ستشارك الصين في الاجتماع المقرر عن طريق الفيديو.

ونشأت فكرة هذا المؤتمر في الخريف عقب تقدير صندوق النقد الدولي بأنّ إفريقيا معرّضة لخطر حدوث عجز في التمويل قدره 290 مليار دولار بحلول عام 2023.

وسجل اقتصاد القارة العام الماضي أول ركود له منذ نصف قرن (-2,1%)، يتوقع أن يسجل نموا من جديد بنسبة 3,4% عام 2021 و4% في العام التالي.

وسمح تعليق سداد خدمة الدين العام المطبق منذ أفريل بمبادرة من نادي باريس ومجموعة العشرين، ببعض الانتعاش عبر وقف تسديد 5,7 مليارات دولار من الفوائد المترتبة على نحو خمسين دولة.

كما نجحت مجموعة العشرين في إقناع الصين، أكبر دائن في القارة، ودائنين من القطاع الخاص، بالمشاركة في إعادة التفاوض حول الديون.