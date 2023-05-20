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رياضة

بن عيادة يُواجه قندوسي في نهائي رابطة أبطال إفريقيا

علي بهلولي
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بن عيادة يُواجه قندوسي في نهائي رابطة أبطال إفريقيا
مُجسّم كأس رابطة أبطال إفريقيا.

يشهد نهائي مسابقة رابطة أبطال إفريقيا للموسم الحالي، حضور لاعبَين جزائريَين مُمثّلَين في المدافع حسين بن عيادة ومتوسّط الميدان أحمد قندوسي.

ويُجرى النّهائي بين الأهلي والرجاء، ذهابا بِمصر في الـ 4 من جوان المقبل، وإيّابا بِالمغرب في الـ 11 من الشهر ذاته.

وتأهّل الأهلي المصري في نصف النهائي على حساب الترجي التونسي، حيث فاز خارج القواعد ذهابا (0-3)، وأيضا بِميدانه (0-1).

وشارك قندوسي في صفوف فريقه الأهلي بديلا في لقاء الذّهاب، بينما تابع أطوار مباراة العودة سهرة الجمعة من دكّة البدلاء.

وفي الطرف المقابل، اجتاز الوداد المغربي عقبة فريق صنداونز الجنوب الإفريقي، بِالتعادل داخل القواعد سلبا، وأيضا بعيدا عن الدّيار عصر السبت (2-2). وبِعبارة أخرى، حجز بطاقة التأهّل بِقاعدة الهدف المُسجّل في ملعب المُنافس.

وشارك بن عيادة في صفوف فريقه الوداد بديلا في لقاء الذّهاب، بينما غاب عن مباراة العودة بِداعي الإصابة.

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