بن غيث يطلب فسخ عقده من الرجاء المغربي

اقترح وكيل أعمال الجزائري عبد الرؤوف بن غيث، لاعب فريق الرجاء الرياضي المغربي، على مسؤولي هذا الأخير التوصل إلى حل لفسخ العقد بالتراضي، والسماح له بمغادرة القلعة الخضراء قبل نهاية الموسم الرياضي الحالي.

وطلب بن غيث فسخ عقده بعد أن أصبح خارج حسابات المدرب التونسي منذر لكبير منذ فترة طويلة، ولم يمنحه فرصة للعب في المباريات المهمة للفريق. وأبدى بن غيث استعداده للتنازل عن جزء من مستحقاته لمغادرة الفريق قبل نهاية الموسم الرياضي الحالي.

وطلب مسؤولي الرجاء تأجيل الحديث في الموضوع في الوقت الراهن، بالنظر إلى الوضع الذي يعيشه الرجاء، إذ سيكون للرئيس المقبل أحقية الحسم في مستقبل اللاعب الجزائري مع الفريق الأخضر، علما أن عقده لا زال ساري المفعول. وكان بن غيث لاعبا أساسيا في تشكيلة الرجاء رفقة المدرب التونسي فوزي البنزرتي، قبل أن يتحول إلى لاعب احتياطي رفقة منذر لكبير، قبل أن يبعده بشكل نهائي من لائحة اللاعبين الذين يعتمد عليهم في المباريات.