بن قرينة: بريكس خطوة مهمة لاقتصاد الجزائر

طالب القادة العرب بالتزام نتائج القمة العربية

أشاد رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، بخطوة الجزائر الرامية للانضمام إلى مجموعة بريكس الاقتصادية، الأمر الذي من شأنه دعم الاقتصاد الوطني مستقبلا .

وقال بن قرينة، السبت، في كلمة له، خلال فعاليات المؤتمر السنوي الـ7 للحركة، إن خطوة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والجزائر الرامية للانضمام لمجموعة “بريكس” مهمة وضرورية مستقبلا لبلادنا، مصرحا: “نثمن عاليا طلب رئيس الجمهورية والجزائر للانضمام إلى فضاء يضم 40 بالمائة من شعوب العالم وهي مجموعة البريكس.. لما يمكن أن يحققه التكتل العالمي من دعم للاقتصاد الوطني”.

بالمقابل، عرج رئيس الحركة على القمة العربية الـ31 المنعقدة بالجزائر، حيث دعا القادة العرب إلى الالتزام بمخرجاتها التي تمكنت بنجاح من تجديد الأمل والحديث عن التكامل الاقتصادي والعمل المشترك بين أقطار المنطقة، لاسيما ما تعلق بالأمن الغذائي الذي تم المساس به خلال الأزمة الروسية – الأوكرانية مؤخرا.

وجاء في كلمة بن قرينة “أدعو للارتقاء بالمنظومة الاقتصادية في كل أقطار أمتنا، وإلى التكامل الاقتصادي لا إلى التآكل، وذلك من خلال تفعيل اتفاقيات التعاون لتحقيق الاكتفاء الذاتي، فالأمة تتربع على خيرات تؤهلها لتحقيق الأمن الاقتصادي”.

ونفس الأمر، بالنسبة للجانب الصحي، حيث شدد بن قرينة، على أهمية تحقيق الأمن الصحي، هذا الأخير الذي أبان عن ضعف كبير خلال الأزمة الصحية الناتجة عن تفشي وباء كورونا، قائلا: “آلمني التهديدات التي مست أمننا الغذائي بسبب الأزمة الأوكرانية، كما آلمتنا التهديدات الصحية، لذا على أمتنا تحقيق ذلك وتداركها لو توفرت الإرادات وترشيد السياسات”.

وعلى المستوى السياسي، دعت تشكيلة البناء إلى توسيع دائرة المشاركة الديمقراطية والشرعية الشعبية، مع التأكيد على ضرورة مواصلة الحرب على الإرهاب والجريمة المنظمة، وتحقيق السلم والتنمية ورفاهية المواطن وتجنيب الأمة مخططات العنف، مع أهمية تمتين الجبهة الداخلية للبلاد حتى نتمكن، يقول بن قرينة، من مجابهة المخاطر الخارجية والتمسك بمواقفنا السياسية.

وثمنت الحركة المبادرات الشبابية التي يراد منها تحقيق التقارب سواء على مستوى رجال الأعمال وفضاءات البحث العلمي وخوض غمار المنافسة السياسية رغم إدراكه بحجم المسؤولية وضخامة التحديات والإكراهات المحيطة به، وفق تعبير بن قرينة.