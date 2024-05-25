بن ناصر في السعودية؟ مدير أعماله يردّ

تردّد في الآونة الأخيرة أن اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر سينتقل إلى البطولة السعودية، التي بدأت تستقطب نجوم الكرة عبر أرجاء المعمورة.

ويرتبط متوسّط الميدان بن ناصر (26 سنة) مع نادي ميلان آسي الإيطالي بِعقدٍ، بدأت مدّته في صيف 2019 وتنقضي في الفصل ذاته من عام 2027.

ويُشرف على أعمال الدولي الجزائري “المناجير” الإيطالي أنتسو رايولا، نجل وكيل اللاعبين الشهير والرّاحل مينو رايولا.

وفي تقرير لها نشرته، السبت، نقلت صحيفة “توتو سبورت” على لسان أنتسو رايولا قوله: “إنّه (بن ناصر) ركيزة أساسية في فريق الميلان. اللاعب سعيد في الروسونيري. صافرات الإنذار العربية (العروض السعودية)؟ لا، إنه شاب. سيكون هناك وقت للجزيرة العربية (لم يحن الوقت بعد للذهاب هناك)”.

وهكذا ستستمرّ المغامرة الميلانية لِبن ناصر في الموسم المقبل، وإلى إشعار آخر. عِلما أن إدارة النادي الإيطالي والجهاز الفني منحا الدولي الجزائري في الفترة الأخيرة شارة القائدة، ما يُفسّر تثمينهما لِكفاءته وصدّه عن الرّحيل.