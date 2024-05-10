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رياضة

بن ناصر وتوبة وعدلي سيلعبون بِأقمصة تحمل ألقاب أمهّاتهم!

علي بهلولي
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بن ناصر وتوبة وعدلي سيلعبون بِأقمصة تحمل ألقاب أمهّاتهم!
ح.م
إسماعيل بن ناصر رفقة ياسين عدلي.

سيتردي اللاعبون بن ناصر وعدلي وتوبة وغيرهم، أقمصة تحمل أسماء أمّهات هؤلاء الرياضيين.

جاء ذلك بِسبب ما يُعرف في المجتمعات الغربية بِاسم “عيد الأمّ”، وبِمُبادرة من الرّابطة التي تُشرف على تنظيم البطولة الإيطالية. عِلما أن الاحتفلال بِهذا اليوم في بلاد الرّوم يتزامن سنويا مع تاريخ الأحد من الأسبوع الثاني لِشهر ماي.

وستُجسّد 7 أندية هذه المبادرة، يوجد بينها فريقا ميلان آسي وليتشي، حيث يلعب متوسّطا الميدان إسماعيل بن ناصر وياسين عدلي والمدافع أحمد توبة، تواليا. على أن يحدث ذلك هذا السبت والأحد المقبل خلال إقامة مواجهات الجولة الـ 36 من عمر منافسة “الكالتشيو”.

وفي تقارير للصّحافة الإيطالية صادرة، الجمعة، فإن الأندية الـ 13 الأُخرى اعتذرت عن المشاركة، بِسبب استحالة تفصيل ملابس رياضية تحمل أسماء أمّهات اللاعبين في ظرف وجيز.

وفضّل بن ناصر وعدلي لقب والدتَيهما، وهما: “بن سحنون” للدولي الجزائري الحالي، و”مزياني” لِزميله المُغترب.

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