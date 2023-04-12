بن ناصر يعلن جاهزيته وتحمسه لمباراة ربع نهائي أبطال أوروبا

أعلن الدولي الجزائري جاهزيته وتحمسه لمباراة ربع نهائي أبطال أوروبا، التي يواجه فيها مع ميلان، الضيف نادي نابولي.

ونشر سماعيل بن ناصر، تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، أكد من خلالها جاهزيته للموعد الذي ينتظره رفقة فريقه سهرة الأربعاء على ملعب سان سيرو بداية من الثامنة ليلا.

وأرفق بن ناصر التغريدة بصور له بقميص فريقه ميلان.

ويسعى نادي ميلان الإيطالي لتحقيق فوز مريح في لقاء الذهاب بملعب سان سيرو، والاقتراب أكثر من نصف النهائي، قبل خوض مباراة الإياب.