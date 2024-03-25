بن ناصر يعود

تعافى اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر من إصابته، وعاد إلى أجواء التدريبات.

وكان متوسّط الميدان بن ناصر قد غادر تربّص المنتخب الوطني عشية مواجهة بوليفيا، بِداعي الإصابة.

وأجرى بن ناصر، الإثنين، مرانا على انفراد مع مدرب اللّياقة البدنية لِناديه ميلان آسي الإيطالي.

ووفقا لِقناة “سكاي سبورتس” الإيطالية، فإن بن ناصر يُمكنه خوض المنافسات الرّسمية في الأيّام القليلة المقبلة.

وتنتظر إسماعيل بن ناصر وفريقه الميلان مباراة أمام المُضيّف نادي فيورنتينا، سهرة السبت المقبل. لِحساب الجولة الثلاثين من عمر البطولة الإيطالية.