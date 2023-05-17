بن ناصر يغيب حتى بداية سنة 2024 ونحو غيابه عن “كان” الكاميرون

ضربة موجعة للميلان و المنتخب الوطني

في صدمة كبيرة تلقاها أنصار المنتخب الوطني و أنصار نادي الميلان الايطالي خاصة،سيغيب لاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر ستة أشهر على الأقل عن الملاعب، بعد إعلان ناديه ميلان الإيطالي خضوعه لجراحة في ركبته تعرّض لها خلال الخسارة أمام جاره إنتر في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا،

أكد نادي الميلان الايطالي في بيان على موقعه الرسمي في بيان مفاجئء خضوع إسماعيل بن ناصر لعملية جراحية ناجحة أجراها في ركبته اليمنى في مدينة ليون الفرنسية،أجراها الطبيب المخضرم برتران سونري كوتيه، لإصلاح الضرر الغضروفي بحضور طبيب ميلان ستيفانو ماتزوني، يُقدّر وقت التعافي بستة أشهر على الأقل.

وتعرض الدولي الجزائري الى الإصابة في لقاء الذهاب من رابطة الإبطال الأوروبية امام الانتر في الدقيقة 17 من خسارة ميلان أمام جاره اللدود و الإقصاء من المنافسة الأوروبية بعد انتهاء لقاء العودة بنفس النتيجة.

ويعد غياب بن ناصر لمدة ستة أشهر كاملة ضربة قوية بالنسبة لناديه الميلان، باعتباره أحد نجوم الفريق، وبالنظر لأهميته في منظومة لعب الفريق التي يعتمد عليها المدرب ستيفان بيولي سيما على مستوى خط وسط الميدان.

كما يأتي غياب بن ناصر في وقت جد حساس أيضا بالنسبة للمنتخب الوطني، الذي سيكون بحاجة له مع مطلع الموسم القادم استعداد لكأس أمم إفريقيا 2023 التي ستحتضنها كوت ديفوار بداية سنة 2024، على أمل أن يستعيد عافيته وبريقه قبل هذا الموعد المهم،غير أن مشاركته قد تبدو ضئيلة لأن المدرب جمال بلماضي يريد

الاحتفاظ به لتصفيات كأس العالم 2026.وشارك النجم الجزائري هذا الموسم في 40 مباراة مع ميلان، سجل خلالها ثلاثة أهداف و قدّم تمريرتين حاسمتين، استنادًا إلى بيانات موقع “ترانسفير ماركت” العالمي.يذكر أن اسماعيل بن ناصر انضم إلى ميلان عام 2019، قادمًا من إمبولي الإيطالي، وكان جدد عقده مؤخرا مع الميلان إلى غاية 2027.

بن ناصر:” أعمل بجد وأقاتل كل يوم لأعود أقوى”

وووجه بن ناصر نجم نادي ميلان الإيطالي، رسالة الى محبيه مباشرة بعد خضوعه لعملية جراحية على مستوى الركبة.وقال بن ناصر في تغريدة عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: “لقد سارت العملية الجراحية التي خضعت لها على مستوى الركبة بشكل جيد للغاية، والطريق إلى التعافي يبدأ اليوم”.وأضاف: “صحيح أن رحلة التعافي ستكون طويلة، وصعبة، وستبعدني عن الميادين لعدة أشهر، لكنني على استعداد للتغلب على هذه المحنة بشجاعة وتصميم”.وواصل: “سأعمل بجد وأقاتل كل يوم لأعود أقوى، وأكون قادرا على الدفاع عن ألوان فريقي وبلدي مرة أخرى”.وختم: “أشكركم جميعا على رسائلكم التحفيزية، والقوة التي منحتموني إياها للتغلب على كل هذا، وسأبقيكم على اطلاع بكل خطوة في إعادة التأهيل”.

محرز،بلماضي و عديد الرياضيين يتمنون له الشفاء العاجل

وأتصل العديد من اللاعبين وعلى رأسهم رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، باللاعب و تطمأن على حالته الصحية وأرسل له أيضا رسالة تضامن ، بعد الإصابة الخطيرة التي تعرض لها، وكان محرز قد نشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على ” انستغرام” صورة للاعب إسماعيل بن ناصر، بقميص فريقه “ميلان”، وعلق عليها: “شفاك الله يا أخي”.

كما اتصل المدرب الوطني جمال بلماضي باللاعب بن ناصر متمنيا له الشفاء العاجل نفسه نفس رئيس الفاف جهيد زفيزف و بعض لاعبي الخضر متمنيين له الشفاء ووعدوه بزيارة مباشرة بعد انتهاء البطولات التي يشاركون فيها.