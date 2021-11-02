بن ناصر ينال جائزة أحسن لاعب في الميلان

حاز الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، الثلاثاء، الجائزة الفخرية لِأحسن لاعب في فريق ميلان آسي الإيطالي خلال فترة شهر أكتوبر الماضي.

جاء ذلك، الثلاثاء، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، لِإدارة نادي ميلان آسي الإيطالي.

ونال إسماعيل بن ناصر هذا الامتياز، في سباق ضمّ أيضا المدافع الدانماركي سيمون كيير، ومتوسط الميدان ساندرو تونالي، والمهاجم الفرنسي أوليفيي جيرو.

وشارك في التصويت أنصار فريق الأحمر والأسود، في اقتراع عبر الموقع الإلكتروني للنادي الإيطالي.

وقدّم متوسط الميدان إسماعيل بن ناصر عروضا فنية راقية في شهر أكتوبر الماضي، فسجّل هدفا ووزّع تمريرة حاسمة، كما ساهم بِقوّة في تصدّر فريقه ميلان آسي جدول ترتيب البطولة الإيطالية للموسم الحالي.