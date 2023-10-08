“بن ناصر يُريد خوض الكان ولِهذا السبب جلبتُ بلومي”

خصّ النّاخب الوطني الجزائري جمال بلماضي بعض لاعبيه بِالذّكر، بينهم إسماعيل بن ناصر ومحمد البشير بلومي.

ونشّط بلماضي مؤتمرا صحفيا صباح الأحد، بِقاعة المحاضرات التابعة للمركز الفني الوطني لِسيدي موسى.

وقال بلماضي إنه في تواصل مُستمرّ مع متوسّط الميدان بن ناصر، على اعتبار أنه يُقيم في العاصمة القطرية الدوحة، وهناك بِمركز “أسبيتار” الطبّي، يُعالج لاعب نادي ميلان آسي الإيطالي إصابته على مستوى الرّكبة.

وأضاف المسؤول الفني الأوّل عن “الخضر” أنّه لمس رغبة جامحة لدى بن ناصر في العودة إلى الميادين، وخوض نهائيات كأس أمم إفريقيا بِكوت ديفوار في جانفي المقبل.

وتابع بلماضي يقول إن بن ناصر من اللاعبين الذين لا يقولون لك يجب التريّث، وبعدها نحسم أمر العودة من عدمه. بِسبب الحماس الفيّاض الذي يطبع شخصيتهم، واعتزازهم بِتمثيل ألوان بلدهم الجزائر.

غير أن النّاخب الوطني استطرد، وقال إنه لا يُريد التسرّع وإدراج بن ناصر من الآن في قائمة “مُحاربي الصّحراء”، المعنيين بِالمشاركة في المحفل الإيفواري. مُشيرا إلى أنه مارس رياضة كرة القدم لاعبا، ويعرف جيّدا التأثير السلبي للإصابات على اللّياقة البدنية والمستوى الفني، خاصّة طويلة الأمد منها (منذ ماي الماضي). لذلك سيُعالج هذا الملفّ بِتروٍّ وصبر كبيرَين.

وعن ابن معسكر ونجل أسطورة الكرة الجزائرية الأخضر بلومي، أشاد بلماضي بِمواهب محمد البشير بلومي. وقال إنه دائما يُبدي الإعجاب بِاللاعبين الذين يتخرّجون من البطولة الوطنية، ثمّ يرفعون تحدّي خوض تجربة احترافية ومغايرة وصعبة بِأوروبا.

وأضاف النّاخب الوطني أن محمد البشير بلومي بدأ يفرض نفسه في بطولة برتغالية محترمة، تضمّ أندية عريقة مثل سبورتينغ لشبونة وبورتو، والأكثر من ذلك يُسجّل الأهداف ويُوزّع التمريرات الحاسمة.

ودعا بلماضي مهاجم نادي فارينسي البرتغالي إلى المواصلة على هذا النّسق الإيجابي، إن أراد أن يحجز مقعدا دائما في صفوف المنتخب الوطني.