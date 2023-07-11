-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بن ناصر يُسافر إلى قطر مِن أجل هذا السّبب

علي بهلولي
  • 669
  • 0
بن ناصر يُسافر إلى قطر مِن أجل هذا السّبب
ح.م

يخضع اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر هذه الأيّام للعلاج، بِالمؤسسة الطبية القطرية “أسبيتار”.

ومعلوم أن اتحاد الكرة الجزائري تربطه اتّفاقية شراكة مع مُؤسّسة “أسبيتار”، تقضي بِعلاج لاعبي “مُحاربي الصّحراء” بِهذا المركز الاستشفائي القطري. حيث كان المدافع يوسف عطال آخر مَن عالج هناك.

وتعرّض إسماعيل بن ناصر لِإصابة خطيرة في الرّكبة، بِتاريخ العاشر من ماي الماضي. أنهت موسمه قبل الآوان، وأجبرته على إجراء عملية جراحية.

ويأمل متوسّط ميدان “الخضر” ونادي الميلان الإيطالي، أن يعود إلى المنافسات الرّسمية في نوفمبر أو ديسمبر المقبلَين، والمشاركة مع المنتخب الوطني الجزائري في نهائيات كأس أمم إفريقيا، المُبرمجة بِكوت ديفوار في الشهر الأوّل من العام المُقبل.

مقالات ذات صلة
بِالفيديو: تخلّى عنه غوارديولا لِفريق من الدرجة الثالثة فثأر بِطريقته الخاصّة

بِالفيديو: تخلّى عنه غوارديولا لِفريق من الدرجة الثالثة فثأر بِطريقته الخاصّة

115 ميدالية للجزائر في الألعاب العربية

115 ميدالية للجزائر في الألعاب العربية

بالصور.. شعال يباشر تحضيراته مع ناديه الجديد

بالصور.. شعال يباشر تحضيراته مع ناديه الجديد

الجزائر شاركت في الألعاب العربية بنجومها العالميين

الجزائر شاركت في الألعاب العربية بنجومها العالميين

مبابي يتحدى باريس سان جيرمان

مبابي يتحدى باريس سان جيرمان

بن شيخة يرحل؟ إدارة “سوسطارة” تردّ

بن شيخة يرحل؟ إدارة “سوسطارة” تردّ

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد