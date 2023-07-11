بن ناصر يُسافر إلى قطر مِن أجل هذا السّبب

يخضع اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر هذه الأيّام للعلاج، بِالمؤسسة الطبية القطرية “أسبيتار”.

ومعلوم أن اتحاد الكرة الجزائري تربطه اتّفاقية شراكة مع مُؤسّسة “أسبيتار”، تقضي بِعلاج لاعبي “مُحاربي الصّحراء” بِهذا المركز الاستشفائي القطري. حيث كان المدافع يوسف عطال آخر مَن عالج هناك.

وتعرّض إسماعيل بن ناصر لِإصابة خطيرة في الرّكبة، بِتاريخ العاشر من ماي الماضي. أنهت موسمه قبل الآوان، وأجبرته على إجراء عملية جراحية.

ويأمل متوسّط ميدان “الخضر” ونادي الميلان الإيطالي، أن يعود إلى المنافسات الرّسمية في نوفمبر أو ديسمبر المقبلَين، والمشاركة مع المنتخب الوطني الجزائري في نهائيات كأس أمم إفريقيا، المُبرمجة بِكوت ديفوار في الشهر الأوّل من العام المُقبل.