-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بن يطو يسجل ثنائية أمام أم صلال

عمر سلامي
  • 28
  • 0
بن يطو يسجل ثنائية أمام أم صلال
ح.م
محمد بن يطو

قاد المهاجم الجزائري محمد بن يطو، ناديه الوكرة لفوز مهم على أم صلال بهدفين لهدف واحد، ضمن الجولة السابعة من الدوري القطري.

وسجل ثنائية الوكرة بن يطو في د 45+5 ود 64، وسجل هدف أم صلال مشعل الشمري.

وكان نادي أم صلال سباقا لافتتاح باب التسجيل، قبل أن يتمكن بن يطو من تعديل النتيجة عن طريق ركلة جزاء.

وواصل بن يطو، تألقه في المباراة خلال الشوط الثاني، وسجل هدف الفوز للوكرة من ركلة جزاء.

وبفضل هذا الفوز ارتقى نادي الوكرة إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري القطري، برصيد 14 نقطة.

مقالات ذات صلة
“الكاف” تحدد القائمة النهائية للمنتخبات في “كان” كوت ديفوار بـ23 لاعبا فقط

“الكاف” تحدد القائمة النهائية للمنتخبات في “كان” كوت ديفوار بـ23 لاعبا فقط

بِالفيديو: ثامن هدف لـ “عمّورة”

بِالفيديو: ثامن هدف لـ “عمّورة”

انطلاق الموسم الجديد ومشاكل الأندية في جدول الأعمال

انطلاق الموسم الجديد ومشاكل الأندية في جدول الأعمال

بوشكريو في مهمّة ترتيب البيت.. ورفع التحدّي في البطولة القارية في مصر

بوشكريو في مهمّة ترتيب البيت.. ورفع التحدّي في البطولة القارية في مصر

روسيا طرحت فكرة الانضمام إلى الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم

روسيا طرحت فكرة الانضمام إلى الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم

ثمانية جزائريين شاركوا بامتياز في المؤتمرات وأوربا ليغ

ثمانية جزائريين شاركوا بامتياز في المؤتمرات وأوربا ليغ

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد