بن يطو يسجل ثنائية أمام أم صلال

قاد المهاجم الجزائري محمد بن يطو، ناديه الوكرة لفوز مهم على أم صلال بهدفين لهدف واحد، ضمن الجولة السابعة من الدوري القطري.

وسجل ثنائية الوكرة بن يطو في د 45+5 ود 64، وسجل هدف أم صلال مشعل الشمري.

وكان نادي أم صلال سباقا لافتتاح باب التسجيل، قبل أن يتمكن بن يطو من تعديل النتيجة عن طريق ركلة جزاء.

🆚 الريان ⚽️⚽️

🆚 أم صلال ⚽️⚽️ ثنائيات بن يطو في الدوري تتواصل على التوالي ✌️💙#الوكرة_أم_صلال | #دوري_نجوم_إكسبو pic.twitter.com/nzc0DApJXn — نادي الوكـرة الرياضي (@alwakrah_sc) October 29, 2023

وواصل بن يطو، تألقه في المباراة خلال الشوط الثاني، وسجل هدف الفوز للوكرة من ركلة جزاء.

وبفضل هذا الفوز ارتقى نادي الوكرة إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري القطري، برصيد 14 نقطة.