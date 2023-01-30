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العالم

بوتين وبن سلمان يتحادثان حول استقرار سوق النفط

الشروق أونلاين
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بوتين وبن سلمان يتحادثان حول استقرار سوق النفط
أرشيف
بوتين وبن سلمان

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يوم الإثنين، سبل ضمان استقرار سوق النفط العالمية، في إطار عمل منظمة “أوبك+”.

وحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية عن الكرملين، فقد تحدث الجانبان هاتفيا حول “مسألة تطوير التعاون الثنائي في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية. وفي مجال الطاقة”.

كما تطرق بوتين وبن سلمان إلى التعاون بين روسيا والسعودية، في إطار مجموعة أوبك+. لضمان استقرار سوق النفط العالمية، تضيف المصادر.

وتضمّ مجموعة أوبك+ منتجي النفط من داخل منظمة أوبك، على غرار السعودية والجزائر. ومن خارجها مثل روسيا. واتفقت هذه المجموعة على خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا، حتى نهاية 2023.

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