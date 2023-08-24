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رياضة

“بودابست 2023”.. سجاتي ومولى إلى نهائي الـ 800 متر

الشروق أونلاين
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“بودابست 2023”.. سجاتي ومولى إلى نهائي الـ 800 متر
سجاتي ومولى

تأهل العداءان الجزائريان جمال سجاتي وسليمان مولى، الخميس، إلى نهائي بطولة العالم لألعاب القوى بودابست- المجر 2023. 

ونجح نائب بطل العالم جمال سجاتي، من انتزاع بطاقة التأهل إلى نهائي بطولة العالم لألعاب القوى. بعد احتلاله المرتبة الثانية في سباق الـ 800 متر المجموعة الأولى من نصف النهائي، بتوقيت 1.44.49.

كما نجح مواطنه الآخر سليمان مولى في تصدر ترتيب سباق الـ 800 متر المجموعة الثانية، والتأهل إلى نهائي البطولة بتوقيت 1.43.93.

وسيقام نهائي بطولة العالم لألعاب القوى بودابست 2023، يوم السبت القادم، أين يبحث سجاتي ومولى على الظفر بميدالية للجزائر تضاف إلى سجلها.

ومنذ مشاركتها الأولى في مونديال ألعاب القوى بهلسنكي (فنلندا) عام 1983، يضم سجّل الجزائر 11 ميدالية ( 6 ذهبيات، فضيتان و 3 برونزيات).

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