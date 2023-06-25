بوداوي مطلوب في إيطاليا

يرغب مسؤولو نادٍ إيطالي في انتداب اللاعب الدولي الجزائري هشام بوداوي، في سوق الانتقالات الصّيفية الحالية.

ويرتبط متوسّط الميدان هشام بوداوي (23 سنة) مع نادي نيس الفرنسي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2027.

وأدرجت إدارة نادي بولونيا اسم بوداوي ضمن قائمة مُصغّرة للاعبين، ترغب في جلبهم هذه الصّائفة. تقول الصّحيفة الإيطالية “كورييري ديلو سبورت” في أحدث تقرير لها بِهذا الشأن.

وكان فريق بولونيا قد تموقع تاسعا، ضمن لائحة ترتيب بطولة إيطاليا للموسم المُنقضي.

وسبق لِفريق بولونيا الإيطالي أن ضمّ في صفوفه اللاعب الدولي الجزائري المُعتزل مراد مغني، ما بين 2002 و2007.