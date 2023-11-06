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رياضة

بوداوي يصل لمباراته الـ100 مع نيس في الدوري الفرنسي

عمر سلامي
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بوداوي يصل لمباراته الـ100 مع نيس في الدوري الفرنسي
هشام بوداوي وأمين غويري

خاض الدولي الجزائري هشام بوداوي، أمسية الأحد، المباراة رقم 100 مع نادي نيس في الدوري الفرنسي.

وشارك بوداوي أساسيا في مباراة ناديه نيس أمام نادي رين، والتي حسمها نادي نيس بثنائية نظيفة.

وحسب إحصائيات موقع “سوفاسكور”، فإن بوداوي وخلال 100 مباراة، تمكن من تسجيل عشرة أهداف، كما قدم 8 تمريرات حاسمة.

ولعب بوداوي 9 مباريات مع نيس في الموسم 2019- 2020، وشارك في 25 مباراة خلال الموسم الموالي، ولعب 29 مباراة في الموسم 2021- 2022، وشارك في27 مباراة في موسم 2022 – 2023 ، ولعب في الموسم الجاري 10 مباريات.

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