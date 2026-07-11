بورصة الجزائر تستعد لإدراج شركتي “كرابسي” و”أيراد” هذا الأسبوع

تتدعم بورصة القيم المنقولة في الجزائر بإدراج شركتين جديدتين يومي 14 و15 جويلية الجاري، ويتعلق الأمر بالمؤسسة العمومية الفرعية “كرابسي” التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وشركة “أيراد” المتخصصة في تكنولوجيا الإعلام والاتصال، حسب ما أعلن عنه رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها “كوصوب”، يوسف بوزنادة.

وأوضح بوزنادة، خلال ندوة صحفية نظمتها اللجنة للإعلان عن نتائج وتفاصيل عمليتي الاكتتاب الخاصتين برفع رأسمال كل من مؤسسة “كرابسي” للخبرة وشركة “أيراد” (AYRADE)، أن الإدراج الرسمي للشركتين في بورصة القيم المنقولة سيتم يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، مؤكدا أن عمليتي الاكتتاب جرتا في ظروف حسنة وضمن الآجال المحددة.

وكشف المسؤول أن عمليتي الاكتتاب عرفتا إقبالا فاق العرض المقترح، بنسبة بلغت 4.55 بالمائة بالنسبة لـ”كرابسي” و38.4 بالمائة بالنسبة لـ”أيراد”.

وتضم بورصة الجزائر حاليا ثماني شركات مدرجة، تشمل “أليانس للتأمينات”، “بيوفارم”، “الأوراسي”، “صيدال”، “القرض الشعبي الجزائري”، و”بنك التنمية المحلية”، إلى جانب المؤسسة الصغيرة والمتوسطة “أ. أو. أم إنفست” المتخصصة في الاستثمارات المالية، والشركة الناشئة “مستشير”.

وفي تفاصيل عملية الاكتتاب الخاصة بمؤسسة “كرابسي” للخبرة، أوضح مدير المتدخلين في السوق لدى “كوصوب”، رشيد محمودي، أنها كانت موجهة حصريا لفائدة فروع المؤسسات ذات الطابع العلمي والتكنولوجي (EPST)، والمؤسسات ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني، والجامعات، ومراكز البحث والمدارس، إضافة إلى فروعها الاقتصادية.

وأسفرت العملية عن طلب 40 ألفا و776 سهما مقابل 39 ألف سهم مطروح للتداول، أي بفائض قدره 1766 سهما، فيما بلغ المبلغ المطلوب للاكتتاب 65.241.600 دج مقابل عرض بقيمة 62.400.000 دج، بفائض مالي قدره 2.841.600 دج.

وعلى مستوى التوزيع الجغرافي للاكتتاب، تصدرت الجزائر العاصمة الترتيب بنسبة تداول بلغت 60.74 بالمائة، تلتها قسنطينة بنسبة 13.51 بالمائة، ثم أم البواقي بنسبة 5.68 بالمائة.

وبخصوص شركة “أيراد” الناشطة في مجال تكنولوجيا المعلومات وهندسة البرمجيات وتطوير الخدمات الرقمية، كشف مدير الدراسات بلجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، سلمان سويدي، أن عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب بلغ 1.250.000 سهم، فيما بلغ إجمالي المبلغ المكتتب 1.383.994.400 دج.

وأضاف أن عدد الأسهم المطلوبة وصل إلى 1.729.993 سهما، بنسبة تنفيذ بلغت 138.40 بالمائة، مشيرا إلى أن عملية الاكتتاب شملت 53 ولاية.

وأكد الرئيس المدير العام لشركة “أيراد”، محمد لمين بلبشير، أن دخول المؤسسة إلى بورصة الجزائر يمثل ثمرة جهود مختلف الفاعلين في المجال، ومن شأنه إعطاء ديناميكية جديدة للشركة التي تأسست سنة 2009.

وأشار بلبشير إلى أن هذه الخطوة قد تشجع مؤسسات مماثلة على الولوج إلى السوق المالي، مبرزا أن الشباك الموحد للسوق المالي ساهم بشكل كبير في تبسيط الإجراءات أمام “أيراد”، لاسيما ما تعلق بآليات وشروط الإدراج، بما يدعم تطوير السوق المالي الوطني.

من جهتها، أكدت رئيسة قسم الهندسة القانونية والمالية بالوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث العلمي والراعي في السوق المالي، زهرة ياحي، أن إدراج المؤسسة الفرعية لمركز البحث العلمي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية “كرابسي” يمثل خطوة محورية لتثمين نتائج البحث العلمي، ودعم الحركية الاقتصادية التي تشهدها البلاد.