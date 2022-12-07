بورصة الجزائر تعلن عن تمويل المؤسسات الناشئة بشروط!

كشف المدير العام لبورصة الجزائر يزيد بن موهوب، الأربعاء، عن شروع مصالحه في تبسيط شروط ادراج المؤسسات الناشئة ومساعدتها على تحصيل تمويلات من البورصة.

وأوضح بن موهوب في تصريح خص به الاذاعة الجزائرية -ضيف الصباح- بخصوص الاجراءات المبسطة التي أعلنت عنها بورصة الجزائر: “الشروط تستلزم أن تكون الشركة ذات أسهم، وهو ما يسمح بتطوير أي شركة“.

وتابع في السياق ذاته: “إدارة بورصة الجزائر شرعت في تفعيل عدة ٱليات تمويلية جديدة، لا سيما الصناديق الاستثمارية، وفتح السوق أمام المؤسسات الناشئة، خصوصًا مع رغبة السلطات العمومية خلق نسيج بين المؤسسات الصغيرة ونظيرتها الكبرى”.

وشدد بن موهوب على أن الهدف يبقى جعل بورصة الجزائر رقمية عبر تفعيل نظام معلوماتي جديد يكفل بيع السندات مباشرة عبر الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر.

وأكد بن موهوب “البورصة ملك للبنوك والمؤسسات وعموم المستثمرين، وهي متمّمة للتمويل الكلاسيكي، وتعنى بتخفيف الضغط عن المنظومة البنكية عبر أدوار صناديق الاستثمار التي تمكّن الشركات من حوكمة جديدة تؤهلها لدخول سوق المعاملات.

وبخصوص تسريع الانتقال من اقتصاد الريع إلى الاقتصاد المنتج قال بن موهوب: “أصبح من اللازم خلق فرص للشركات الناشئة لولوج البورصة، لذا نراهن على فتح سوق تعرّف بالشركات عالميا”.

وفي سياق آخر، اعتبر مدير البورصة أن الأموال المتداولة خارج السوق النظامية لا تزال عائقًا كبيرًا، مقدرًا أن العمل على رقمنة المعاملات المالية سيسمح بجذب هذه الأموال وتحقيق هدف الشمول المالي ومن ثم انعاش البورصة وإنعاش الاقتصاد.