“بورقيبة منع الحجاب في الجزائر”.. لوبان تثير موجة سخرية (فيديو)

قالت مرشحة اليمين المتطرف في الانتخابات الرئاسية في فرنسا مارين لوبان، إن الحبيب بورقيبة اتخذ قرارا بحظر الحجاب في الجزائر.

وفي الواقع، بورقيبة هو رئيس تونس الأسبق. ولم يتخذ أي قرار مماثل في الجزائر. وهو ما تجهله لوبان التي تستعدّ لمنافسة ماكرون في الدور الثاني من السابق نحو قصر الإليزي.

وقد وقعت زعيمة حزب الجبهة الوطنية اليميني، في زلّتها، خلال حديث لقناة “France Inter” مساء الثلاثاء. عند إجابتها على سؤال حول ما إذا كانت فرنسا ستكون أول بلد يمنع الحجاب في الأماكن العامة.

وفي سياق نفيها لأسبقية فرنسا نحو قرار مماثل، قالت لوبان إنّ بورقيبة الذي ترأس تونس لمدة 30 عاما بين 57 و87، كان قد منع الحجاب في الجزائر.

الغريب في الأمر، أنّ محاورة مرشّأرشيف حة الرئاسيات الفرنسية لم تنبّه ضيفتها هي الأخرى، بأن بورقيبة لم يكن رئيسا للجزائر.

جون ماري لوبان: ابنتي ستكون رئيسة فرنسا المقبلة

وفي 11 أفريل، عبّر جون ماري لوبان، الزعيم السابق لحزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف في فرنسا. عن تفاؤله بفوز ابنته مارين لوبان برئاسة البلاد على حساب منافسها في الدور الثاني من الرئاسيات إيمانويل ماكرون.

وفي تصريح لصحيفة “لوباريزيان”، قال لوبان الذي خسر الانتخابات في الدور الثاني قبل عشرين عاما، أمام الرئيس الراحل جاك شيراك. إنّ مارين لوبان “ستكون رئيسة فرنسا المقبلة”.

وعلّل لوبان توقّعه بالحملة “الناجحة” التي خاضتها مارين لإستمالة أصوات معارضي سياسات الرئيس الحالي والمرشّح الأبرز إيمانويل ماكرون.

وقال لوبان:” على جميع المصوّتين لمرشحي المعارضة أن يقفوا خلف مارين لوبان لهزيمة ماكرون”. وأضاف:”يبدو لي أن هذا هو شعار الجولة الثانية: منع الأسوأ. ومنع استمرار الخراب”.

ماكرون ولوبان يصعدان إلى الدور الثاني من رئاسيات فرنسا

وقد صعد الرئيس الفرنسي الحالي المرشح لولاية ثانية إيمانويل ماكرون ومرشحة “التجمع الوطني” اليمينية مارين لوبان، إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية في فرنسا.

وبحلول الساعة 20.00 بالتوقيت المحلي، انتهت عملية الاقتراع في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي يتنافس فيها 12 مرشحاً.

وتصدر ماكرون الجولة الأولى بنيله 28.1 بالمئة من إجمالي الأصوات. فيما حصدت لوبان 23.3 بالمئة منها.

ومن المقرر أن يتنافس ماكرون ولوبان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 24 أفريل الجاري.

وستصدر النتائج الرسمية للجولة الأولى من الرئاسيات الفرنسية من قبل المحكمة الدستورية في 13 أفريل الجاري.

وكان ماكرون ولوبان قد تنافسا أيضاً في رئاسيات عام 2017 التي فاز بها ماكرون بحصوله على 66.1 بالمئة من إجمالي الأصوات.